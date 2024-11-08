バッファローSSDで容量不足にならず作業サクサク、極小だから持ち運びラクラク #Amazon冬支度セール
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年11月4日（月） 9:00 〜 2024年11月12日（火） 23:59まで｢冬支度セール｣を開催中。
現在、 接続した際の飛び出し部分を約17mmに抑えた「SSD-PST1.0U3BA/N」や、約17gながらファイルの高速転送が可能な 「SSD-PUT1.0U3-B/N」など、BUFFALO（バッファロー）のコンパクトでハイスペックなアイテムがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年11月8日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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バッファローの外付けSSDやmicroSD、ポータブルHDDがタイムセール特価で勢揃い！
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【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 1.0TB 超小型 コンパクト ポータブル PS5/PS4対応(メーカー動作確認済) USB3.2Gen1 ブラック SSD-PUT1.0U3-B/N
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バッファロー SDカード 64GB 100MB/s UHS-1 スピードクラス1 VideoSpeedClass10 IPX7 Full HD データ復旧サービス対応 RSDC-064U11HA/N
1,329円
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バッファロー BUFFALO ミニステーション USB3.1(Gen1)/USB3.0用ポータブルHDD 2TB HD-PCFS2.0U3-BBA
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USBハブやスイッチングハブ、無線LAN中継機など、バッファローの便利アイテムをお得に買うなら冬支度セールで！
バッファロー USB ハブ USB3.0 スリム設計 4ポート 60cm バスパワー 軽量 Windows Mac PS4 PS5 Chromebook 対応 テレワーク 在宅勤務 BSH4U12560U3BK
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動画視聴も途切れることなく楽しめる、バッファローのWiFi ルーターが最大21％オフ！
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【Amazon.co.jp限定】 バッファロー WiFi 無線LAN Wi-Fi 6 11ax/ac AX6000 4803+1147Mbps 日本メーカー 【 iPhone/iPhone SE(第二世代) / Nintendo Switch / PS5 メーカー動作確認済】 スマート エコパッケージ WSR-6000AX8/NCG
12,590円
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【Amazon.co.jp限定】 バッファロー WiFi ルーター 無線 LAN Wi-Fi 6 11ax / 11ac AX3000 2401+573Mbps メッシュWi-Fi 【 iPhone 16 / 15 / 14 / 13 / Nintendo Switch / PS5 動作確認済み 】 エコパッケージ WNR-3000AX4/N
9,979円
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＞＞バッファローのセール対象商品一覧はこちら
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞Amazonセール一覧へ
＞＞ウォッチリストの使い方について
｢冬支度セール｣は、11月12日（火）23時59分まで開催中！
Source:｢冬支度セール｣