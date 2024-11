皮膚科学から生まれた化粧品ブランド「クリニーク」が、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とのキャンペーンを実施。

クリニークのラボ コートを纏った「シナモロール」が、クリニークの見習いコンサルタントになって、理想の肌を創るお手伝いしてくれます☆

サンリオ「シナモロール」×クリニーク「FLY! CLINIQUE」キャンペーン

キャンペーン開始日:2024年11月29日(金)

実施店舗:全国百貨店のクリニークコーナー、クリニーク公式オンラインショップなど

皮膚科学から生まれた化粧品ブランド「クリニーク」が、2024年サンリオキャラクター大賞1位を獲得した「シナモロール」と初のコラボレーション!

「FLY! CLINIQUE」をコンセプトに、全国百貨店のクリニーク コーナー、クリニーク 公式オンライン ショップを中心に様々な企画が楽しめるキャンペーンが始まります。

1960年代当時では考えられなかった「美しい肌は創ることができる」という発想で、時代・国境をもこえて、人々のありのままの美しさに貢献してきた「クリニーク」

そして、悩む日もあったけど、固定概念にとらわれないありのままの自分、そしてみんなを大切にしてきた「シナモロール」

そんな「シナモロール」の姿と、クリニークが持つ、”固定概念を飛び越えて、それぞれのありのままをもっと大切にできる世界にしたい“という想いが合致し、今回のコラボレーションが実現しました☆

今回のコラボレーションでは、クリニーク カラーの見習いコンサルタントになった「シナモロール」が、クリニークとともに、みんなの理想の肌を創るお手伝いをしてくれます。

「シナモロール」は、クリニークの制服のラボ コート(白衣)を着用し、頬にはクリニークのチークポップ バレリーナポップでメイクアップ。

ブランド カラーであるクリニーク グリーンのリボンとラボコート(白衣)をまとった限定デザインとなっています☆

今回キャンペーンでは、「シナモロール」スペシャル コラボグッズを、クリニーク製品の購入金額に応じてプレゼント。

また、全国百貨店 クリニーク コーナーでは、スペシャルコラボ装飾や、一部店舗限定で「シナモロール」とのグリーティングおよびポップアップイベントが開催される予定です。

※限定アイテム単体での販売・予約は実施されません

※限定アイテムは数量限定です

購入金額に応じてもらえる「シナモロール」のスペシャルグッズ

キャンペーン期間:2024年11月29日(金) 〜2025年1月31日(金)

プレゼント条件:クリニーク製品のご購入金額に応じてプレゼント

展開予定店舗:全国百貨店 クリニーク コーナー、クリニーク公式 オンラインショップ、クリニーク 公式ショップ 楽天市場店など

購入金額に応じてもらえる、3つのスペシャルグッズが登場!

いずれも数量限定なので、無くなり次第終了です。

クリニーク × シナモロール オリジナル タオルハンカチ

プレゼント条件:6,600円(税込)以上購入

刺繍がかわいい「シナモロール」型のオリジナル タオルハンカチ。

クリニーク グリーンが落ち着いた印象の清潔感のあるタオルハンカチです。

クリニーク × シナモロール オリジナル トラベルバック 3セット(S、M、L)

プレゼント条件:11,000円(税込)以上購入

S、M、Lサイズがセットになったトラベルバッグ3セット。

限定デザインの「シナモロール」とクリニークのロゴが入った、特別感のあるグッズです☆

クリニーク × シナモロール オリジナル ぬいぐるみポーチ

プレゼント条件:16,500円(税込)以上購入

メイクや小物入れとしても活用できる「シナモロール」型のぬいぐるみポーチ。

首元のクリニーク カラーのリボンがポイントです☆

※店舗により展開内容や条件などが異なる場合があります。詳細は各公式ショップURLを確認ください

百貨店限定:シナモロールのトートバッグにクリニーク製品が入ったハッピーバッグ

価格:16,500円(税込)

※クリニーク製品を含むセットでの販売価格です

販売期間:2024年12月26日(木) 〜2025年1月31日(金)

展開予定店舗 :全国百貨店 クリニーク コーナーのみ

全国百貨店 クリニーク コーナー限定で、クリニークのラボコートをまとった「シナモロール」がワンポイントになったオリジナルデザインのトートバックが付いたハッピーバッグも登場。

どんな季節にも活用できるオールマイティーなトートバックと、クリニーク製品のお得なセットになっています。

イベント「冬の美肌ラボ」

イベント開催予定:

・2024年12月3日(火)〜12月9日(月) JR京都伊勢丹 2階正面特設スペース

・2024年12月10日(火)〜12月16日(月) 広島そごう 1階イベントスペース

・2024年12月25日(水)〜12月31日(火) あべのハルカス近鉄本店

・2025年1月23日(木)〜1月29日(水) 京王百貨店 新宿店

※随時更新予定。グリーティング実施場所等、詳細は特設サイトにて確認ください

※イベント内容は告知なく変更する場合があります

2024年12月より、一部店舗にてコラボ限定ポップアップの展開が予定されています。

イベント限定特典として、簡単なアンケートに回答し、クリニーク公式LINEにお友だち登録された方に、限定ステッカーをプレゼント!

さらに、イベント限定セットも登場します。

一部日程では「シナモロール」が店頭に立ち、写真撮影などができるグリーティングも実施される予定です。

※「シナモロール」との写真撮影などを含むグリーティングは、クリニーク製品を購入した方限定

オリジナルデザインの待受け画面をプレゼント

実施期間:2024年11月29日(金)〜

LINEお友達登録&アカウント連携でオリジナル デザインの待受けをプレゼント。

2種類のデザインがラインナップされます。

どちらも白衣姿がかわいい限定デザインの「シナモロール」です☆

※詳細は特設サイトを確認ください

「FLY! CLINIQUE」特設サイト

特設サイトURL: https://www.clinique.jp/2411_FlyClinique

スペシャルコラボを記念して、「FLY! CLINIQUE」特設サイトがオープン!

コラボキャンペーンの全体概要や、ラボ コートに身を包み美容コンサルタントとなった「シナモロール」が、クリニーク カウンターでお仕事をしている様子をおさめたかわいい動画も公開されています。

クリニークの制服のラボ コート姿がかわいい「シナモロール」のグッズも登場するコラボレーションキャンペーン。

「シナモロール」×クリニークの「FLY! CLINIQUE」キャンペーンは、2024年11月29日(金)より、全国百貨店のクリニーク コーナー、クリニーク 公式オンライン ショップなどにてスタートです。

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654450

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 限定オリジナルグッズがもらえる!サンリオ「シナモロール」×クリニーク「FLY! CLINIQUE」キャンペーン appeared first on Dtimes.