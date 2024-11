富士急ハイランドにある日本で唯一“きかんしゃトーマス”の屋外テーマパーク「トーマスランド」にて「トーマスランド クリスマス2024」を開催!

「ぽかぽか あったかクリスマス」をテーマに、デコレーションや、アトラクションの限定演出、限定メニューなどが登場します☆

富士急ハイランド「トーマスランド クリスマス2024」

開催期間:2024年11月9日(土)〜12月25日(水)

富士急ハイランドにある日本で唯一“きかんしゃトーマス”の屋外テーマパーク「トーマスランド」では、「トーマスランド クリスマス2024」が開催されます!

2024年のテーマは「ぽかぽか あったかクリスマス」

トーマスランド内がカラフルなクリスマスツリーやガーランドで華やかに彩られ、屋内型アトラクション「トーマスのたからさがし大冒険」ではクリスマス限定の演出が楽しめます。

さらに、期間限定でパンシチュー付きのクリスマスプレートやスープ等の「ぽかぽかホットメニュー」が多数登場。

「クリスマスパーティー」はトーマスレストランにて、完全予約制の貸切イベントとして開催され、参加型スペシャルショーや特別なお食事メニュー等、トーマスとなかまたちと一緒に愉快なクリスマスパーティーを楽しめます。

お子さんの知的好奇心を高める「知育工作ファクトリー」や、「トーマスとなかまたちの作品の読み聞かせ」等、暖かい室内で楽しめるイベントも多数展開されています☆

トーマスレストラン スペシャルクリスマスパーティー

開催日:2024年12月21日(土)、22日(日)

開催時間:第1部 10:30〜12:30・第2部 13:30〜15:30(各回25組限定)

内容:

・トーマスランドパスでアトラクションに乗車

・参加型スペシャルショーの実施

・特別クリスマスメニューを用意

・カメラマンによる写真撮影とお写真プレゼント

トーマスレストランにて貸し切りスペシャルパーティーを開催!

限定スペシャルショーや、特別なお食事メニューを楽しめます。

記念写真も撮影できる、思い出作りにもぴったりなパーティーです。

※トーマスレストランは2日間、貸切営業となります

※完全事前予約制です

※予約方法やイベント詳細は後日発表されます

アトラクションクリスマスVer.

アトラクション「トーマスのたからさがし大冒険」を、クリスマス限定演出で楽しめます。

冒険の途中で見つけた「くつした」の数をスタッフの方に伝えることで、クリスマスステッカーをプレゼント☆

※ステッカー配布場所はアトラクション出口にあるショップ「ティドマス」です

※未就学のお子さんのみの配布です

※なくなり次第配布終了です

来場者プレゼント「シールセット」

場所:トーマスランド内全域

トーマスランド内でサンタ帽を身につけたスタッフに「メリークリスマス!」と声をかけると工作ファクトリーでも使えるシールセットがもらえます。

サンタ帽をかぶった「トーマス」や仲間たちがデザインされた、クリスマスらしさあふれるシールです。

※未就学のお子さんのみの配布です

※なくなり次第配布終了です

知育工作ファクトリー

開催日時:期間中の土日祝 10:00〜12:00(時間内でも予定枚数に達し次第終了です)

場所:トーマスのドキドキプレイグラウンド

内容:シールクラフト・テープアート(週替わり)

室内であたたかく過ごしながら、小さなお子さんでも体験できる工作遊びを実施されます。

丸シールを使った「シールクラフト」や、マスキングテープを使った「テープアート」で創造力を刺激し、お子様の知的好奇心を高めます。

ぽかぽか読み聞かせタイム

開催日時:2024年11月9日〜12月25日までの土日祝 14:30〜15:00(12月21日・22日を除く)

場所:トーマスレストラン

トーマスレストランにて、読み聞かせを開催。

「トーマス」の仲間たちのお話と季節のお話2種類を楽しめます。

トーマスクリスマスメニュー

3つの飲食店舗「トーマスレストラン」「ハット卿夫人のおやつ屋さん」「カインドリー婦人のキッチン」にて、冬にちなんだ期間限定メニューが登場。

見た目も楽しめるラインナップになっています。

アランチーニトマト(ライスコロッケ)

価格:1,200円

販売店舗:トーマスレストラン

トマトソースを使ったライスコロッケ。

サラダにトッピングされた「トーマス」のプレートもポイントです。

2024クリスマスプレート〜パンシチュー&テリヤキチキンセット

価格:2,000円

販売店舗:トーマスレストラン

パンシチューとテリヤキチキンを楽しめるプレート。

ポテトやサラダも付いた、ボリューミーなセットです。

洋ナシとぶどうのケーキ〜サンシャインレッドソース〜

価格:900円

販売店舗:トーマスレストラン

洋ナシとぶどうを使ったケーキ。

サンシャインレッド―ソースを使った、華やかなビジュアルのケーキです。

ぽかぽか!チキンレッグのミネストローネ

価格:1,200円

販売店舗:ハット卿夫人のおやつ屋さん

チキンレッグが乗ったボリュームたっぷりのミネストローネ。

そのほか「ハット卿夫人のおやつ屋さん」では、「ぽかぽか!具沢山ミネストローネ!」や「とろ〜りコーンスープ」「トーマスのホリデーサンデー」(各650円)が販売されます。

ホットスティックアップルパイ

価格:700円

販売店舗:カインドリー夫人のキッチン

寒い季節にぴったりな、温かいアップルパイ。

「カインドリー夫人のキッチン」では、ほかにも「ヴィクトリアサンドイッチケーキ(チョコレート・イチゴクリーム)」(各700円)も販売されます。

おやつやデザートにおすすめです。

「ぽかぽか あったかクリスマス」をテーマに、多数のコンテンツが展開されるクリスマスイベント。

富士急ハイランドの「トーマスランド クリスマス2024」は、2024年11月9日(土)から12月25日(水)の期間開催されます☆

