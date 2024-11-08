ÇòÄá¼òÂ¤¡¢½é¤Î¥ï¥¤¥óÀ½Â¤¤Ø ÃÏ¸µ¡Ö¿À¸Í¥ï¥¤¥ó¡×¤ò¾µ·Ñ
ÇòÄá¼òÂ¤¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¥ï¥¤¥óÀ½Â¤¤ò»Ï¤á¤ë¡£¿À¸ÍÇÀÀ¯¸ø¼Ò¤«¤é¡Ö¿À¸Í¥ï¥¤¥ó¡×¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä»ö¶È¤Î¾ùÅÏ·ÀÌó¤ò¤³¤Î¤Û¤ÉÄù·ë¡¢12·î1ÆüÉÕ¤Ç¾µ·Ñ¤¹¤ë¡£ÇòÄá¼òÂ¤¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¿À¸Í¤Î¤Ö¤É¤¦À¸»º¼Ô¤ÈÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤ÈÀ¸»º¿ôÎÌ¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï1977Ç¯¤«¤é¥ï¥¤¥ó¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢À½Â¤¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£º£¸å¤Ï¡Ö¿À¸Í¥ï¥¤¥ó¡×¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤òÀÁ¤±Éé¤¦¡£¿À¸Í»º¥ï¥¤¥óÍÑ¤Ö¤É¤¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¿À¸ÍÇÀÀ¯¸ø¼Ò¤ÏºÏÇÝ»Ù±ç¤ª¤è¤ÓÀ¸»º¼Ô¤«¤é¤ÎÇã¼è¤ê¡¢¿À¸Í»Ô¤ÏºÏÇÝÇÀ²È¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤¿ÇÀ¶È¿¶¶½¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡£¿À¸ÍÇÀÀ¯¸ø¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¾ùÅÏ³Û¤Ï3¡¦6²¯±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡£
¡Ö¿À¸Í¥ï¥¤¥ó¡×¤Ï1983Ç¯¤ËºÇ½é¤Î»Å¹þ¤ß¤ò³«»Ï¡£¿À¸Í¤Ï²¹ÃÈ¤ÇÆü¾È»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢ÂÀÍÛ¤Î·Ã¤ß¤¬ËÉÙ¤Êµ¤¸õ¤¬ÆÃÄ¹¡£ÎÉ¼Á¤Ê¤Ö¤É¤¦¤ÎºÏÇÝ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£