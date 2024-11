【PHOTO】NCT WISH、アジアツアーのため日本へ出発

8日午前、NCT WISHが「2024-25 NCT WISH ASIA TOUR LOG in JAPAN」のため金浦(キンポ)国際空港を通じて日本に向かった。NCT WISHは、自身初のワールドツアー「2024-25 NCT WISH ASIA TOUR LOG in JAPAN」を開催中。9、10日にはロームシアター京都で公演を行う予定だ。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。