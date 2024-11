J․Y․Park＆アンダーソン・パークの特別コラボも！「2024 MAMA」豪華ステージを予告

世界最大級のK-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」が、これまでになかったアイコニックなコラボステージを発表した。K-POP授賞式初のアメリカ開催を発表した「2024 MAMA AWARDS」で、音楽で世界が一つになる特別なコラボレーションステージが繰り広げられる。25年の歴史にふさわしい圧倒的なスケールとアイコニックさに満ちたステージを披露することを予告した「2024 MAMA AWARDS」の自信を証明する特別なコラボが公開された。

アメリカ現地時間11月21日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで、数々のグラミー賞を受賞したアメリカのアーティスト、アンダーソン・パーク(Anderson.Paak)と、今年デビュー30周年を迎えた韓国のプロデューサー兼アーティストのJ.Y.Park(パク・ジニョン)が合同公演を披露する予定だ。ブルーノ・マーズ(Bruno Mars)と共に結成したR&Bグループ「Silk Sonic」としても活動したアンダーソン・パークは、グラミー賞で2019年「Best Rap Performance」、2020年「Best R&B Album」と「Best R&B Performance」、2021年「Best Melodic Rap Performance」、2022年「Song of the year」と「Record of the year」など、豪華な受賞歴を持つ。さらに、アンダーソン・パークはK-POP産業をテーマにした映画「K-Pops!」の演出にも参加し、「トロント国際映画祭(TIFF)」で作品を世界初披露したこともある。韓国系アメリカ人でK-POPとも縁の深いアンダーソン・パークとJ․Y․Parkのコラボに注目が集まる。「2024 MAMA AWARDS」USのラインナップに名を連ねたアンダーソン・パークは「30年間、韓国を代表するプロデューサー兼シンガーソングライターとして活動し、K-POPの基盤を築いてきたアーティスト、J․Y․Parkとステージを共にすることを光栄に思う」とし、「長年音楽に献身してきたアーティストとのコラボレーションは、私にも新たなインスピレーションを呼び起こすだろう」と期待を示した。J․Y․Parkも、「私にとって『MAMA』はいつもエキサイティングな音楽の場です。私のすべてのインスピレーションをパフォーマンスで解き放つことができる最高のステージなので、そのステージが多くの方々の記憶に長く残るだろう」と、デビュー30周年の記念らしい華やかで奇抜なステージを予告した。また、アンダーソン・パークのファンであることを自称し、「今回のコラボステージは、『MAMA』史上最高のブルース・ファンクのステージを、私、J․Y․Parkの鍵盤とアンダーソン・パークのドラムで生き生きと見せられるだろう。本当に光栄に思う」と期待感を伝えた。注目のグローバルガールズグループKATSEYEとアメリカンフットボール(NFL)チームであるロサンゼルス・ラムズのチアリーダーとの特別なコラボも予告された。今年6月に正式デビューしたKATSEYEは、HYBEとGeffen Recordsのグローバルガールズグループで、アメリカビルボードの主要チャートで安定した人気を獲得し、アメリカ内の大衆的な人気を維持している。溢れるエネルギーと魅力を持つグループKATSEYEとロサンゼルス・ラムズのチアリーダーが出会い、どのようなステージを繰り広げるのか、注目が集まる。K-POP授賞式として初めてアメリカでの開催を発表した「2024 MAMA AWARDS」は、アメリカから日本へのリレー配信を通じて、オフラインを越えて全世界に生中継される予定だ。毎年年末、独歩的な見どころ満載で話題を呼んできた世界が注目する世界最大級のK-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」は、タイトルスポンサーとして世界200ヶ国以上に決済ネットワークを運営するグローバル電子決済サービスの大手企業Visaと共にする。「2024 MAMA AWARDS」は、現地時間11月21日にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターで、11月22日と23日に日本・大阪の京セラドーム大阪で開催され、MnetだけでなくYouTubeチャンネルのMnet K-POPをはじめMnet TVなどを通じて、全世界に生中継される予定だ。日本では、CS放送「Mnet」と動画配信サービス「Mnet Smart+」及び、Pontaパスにて放送・配信を予定している。

■番組情報

「2024 MAMA AWARDS」

放送:CS放送Mnet Japan

配信:動画配信サービス「Mnet Smart+」



<放送日時(予定)>

●アメリカ・ロサンゼルス ドルビー・シアター

11月22日(金)

授賞式:12:00〜(予定)



●京セラドーム大阪

11月22日(金)

レッドカーペット:16:00〜(予定)

授賞式:18:00〜(予定)



11月23日(土)

レッドカーペット:13:00〜(予定)

授賞式:15:00〜(予定)



※Mnet Japan日本語字幕つきにて放送予定です。

※放送・配信日時、内容が都合により予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。



