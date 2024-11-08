¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¡ÈÅ·»È¤¹¤®¤ë¡É¥À¥ó¥¹Æ°²è¡õ¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ïー¥È¡Ù¥Û¥ê¥Çー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡ÖËÜÊª¤ÎÅ·»È¡ª¡×¤ÎÀ¼
¢£¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢»þ·×¤ÎÉÃ¿Ë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û»þ·×¤ÎÉÃ¿Ë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà
ÏÓ»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAngel Heart¡Ê¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ïー¥È¡Ë¡×¤¬¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥åー¥º¤òÌ³¤á¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¡ÖSpecial Dance Movie Âè2ÃÆ¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥°¥êー¥ó¤Î¥Ù¥í¥¢ÃÏ¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¶¶ËÜ¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ïー¥È¤ÎÏÓ»þ·×¡ÈTwinkle Time¡É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¼ê¤Ç»þ·×¤ÎÉÃ¿Ë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢ÏÓ»þ·×¤ò¤Ä¤±¤¿º¸¼ê¤Î¿Íº¹¤·»Ø¤òËË¤ËÅö¤Æ¤ÆÈù¾Ð¤à¥Û¥ê¥Çー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
SNS¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÂè2ÃÆ¤â²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡ÖÂè1ÃÆ¤È¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿É½¾ð¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤Æ¥³¥ó¥»¥×¥ÈÊÌ¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤ÎºÇ¹â¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÂçÍ¥¾¡¡ª¡×¡ÖÅ·»È¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¶¶ËÜ¤Ï9·î¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Çº£²ó¤Î¥Û¥ê¥Çー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¹õ°áÁõ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤½¤Î»þ¤â¡ÖÅ·»È¤¹¤®¤ë¡×¡ÖËÜÊª¤ÎÅ·»È¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£