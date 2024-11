ディズニーアンバサダーホテルでは、2024年12月26日(木)から2025年1月13日(月)までの期間、年末年始の限定メニューを提供。

今回は「チックタック・ダイナー」で提供される”イヤーエンド&ニューイヤー2024-2025”のスペシャルセットとスペシャルドリンクを紹介していきます☆

ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」”イヤーエンド&ニューイヤー2024-2025”スペシャルセット

価格:2,200円

販売期間:2024年12月26日(木)から2025年1月13日(月)

提供時間帯:ランチ/ディナー

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」

小倉と抹茶ホイップクリームのミッキーサンドウィッチソフトドリンクのチョイス

※別途400円でソフトドリンクを「イヤーエンド&ニューイヤー スペシャルドリンク」に変更できます。

※1日の提供数に限りがあります。

ディズニーアンバサダーホテルにある「チックタック・ダイナー」

1950年代のポップなダイナーをイメージした、大きな時計が特徴のデリカフェです。

そんな「チックタック・ダイナー」では、2024年12月26日から”イヤーエンド&ニューイヤー2024-2025”スペシャルセットを提供!

「ミッキーマウス」モチーフの真っ白なサンドウィッチです。

パンの上にはそれぞれ色鮮やかなフルーツやスウィーツが☆

抹茶ホイップクリームの上に、小倉やチョコレート、イチゴなどが贅沢に盛り付けられています。

そしてだるまになった「ミッキーマウス」が描かれたブレッドもインパクトたっぷり◎

また、ソフトドリンクは別途400円で「イヤーエンド&ニューイヤー スペシャルドリンク」に変更することも可能です。

イヤーエンド&ニューイヤー スペシャルドリンク

価格:800円

販売期間:2024年12月26日(木)から2025年1月13日(月)

提供時間帯:ランチ/ディナー

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」

カルピス、ブルーゼリー、ホイップクリーム、チョコレート、金粉

ランチとディナーの時間帯に提供される「イヤーエンド&ニューイヤー スペシャルドリンク」

カルピスがベースの甘酸っぱいドリンクで、ブルーゼリーやホイップクリームなど、様々な食感が楽しめます☆

さらにアクセントで金粉をトッピング。

スペシャルセットのサンドウィッチとも相性が抜群です。

お正月らしい見た目も華やかなサンドウィッチとスペシャルドリンク。

ディズニーアンバサダーホテルの「チックタック・ダイナー」で提供される”イヤーエンド&ニューイヤー2024-2025”スペシャルセットの紹介でした☆

