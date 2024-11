ディズニーアンバサダーホテルでは、2024年12月26日(木)から2025年1月13日(月)までの期間、年末年始の限定メニューを提供。

今回は「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される”イヤーエンド&ニューイヤー2024-2025”のケーキセットとスペシャルドリンクを紹介していきます☆

ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」”イヤーエンド&ニューイヤー2024-2025”ケーキセット

価格:2,500円

販売期間:2024年12月26日(木)から2025年1月13日(月)

提供時間:12:00〜19:00

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」

クリームチーズ大福とストロベリームースコーヒー または 紅茶

予約方法:

プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ(期間限定ケーキセット限定)」よりお申し込みください。

※1日の提供数に限りがあります。

※ご利用時間は90分といたします。

ディズニーアンバサダーホテルのロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」

ホテルのロビーに隣接する優雅な雰囲気のラウンジで、ロビーに響くピアノの音色とともにドリンクやスイーツをいただくことができます。

そんな「ハイピリオン・ラウンジ」では、2024年12月26日から「”イヤーエンド&ニューイヤー2024-2025”ケーキセット」を提供☆

和装姿の「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」、そして「迎春」のプレートが施されたケーキセット。

鏡餅モチーフのケーキで、クリームチーズ大福とストロベリーのムースが重なっています。

そしてフルーツも添えられ、華やかな雰囲気!

コーヒーまたは紅茶と一緒にいただけます。

イヤーエンド&ニューイヤー スペシャルドリンク

価格:1,500円

販売期間:2024年12月26日(木)から2025年1月13日(月)

提供時間帯:カフェ&カクテル

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」

※こちらのメニューにはオリジナルコースターがつきます。

※オリジナルコースターの提供は、なくなり次第終了します。

※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。

バタフライピーティー、ホワイトピーチシロップ、ホイップクリーム、ビスケット、金粉

「ハイピリオン・ラウンジ」では、スペシャルドリンクも登場☆

ビスケットで「ミッキーマウス」の耳を表現したドリンクで、バタフライピーティーがベースになっています。

さらにホワイトピーチシロップで風味をプラス。

それからホイップクリームや金粉も贅沢にトッピングされています!

またスペシャルドリンクを注文すると、和服姿の「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が描かれたオリジナルコースターがつきます。

パステル調の色合いに、淡いタッチがかわいい☆

年末年始だけ楽しめる特別感たっぷりなケーキセットとスペシャルドリンク。

ディズニーアンバサダーホテルの「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される”イヤーエンド&ニューイヤー2024-2025”スペシャルメニューの紹介でした☆

