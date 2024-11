【Xbox Series X|S版「DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT」】11月7日 配信開始価格:4,980円

コジマプロダクションは11月7日、アクションゲーム「DEATH STRANDING」について、今後は同社がIP(知的財産権)を保有すると発表した。

「DEATH STRANDING」はゲームクリエイターの小島秀夫が手掛けたアクションゲーム。2019年11月に発売され5周年を迎えており、今後は「DEATH STRANDING」の知的財産権をコジマプロダクションが保有することが明らかになった。同社は「今後も様々なエンタテインメントの形で、世界中のより多くのファンを繋いで参ります」とコメントしている。

これに合わせて、Xbox Series X|S/PC版「DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT」の配信を開始。Xboxプラットフォームでの販売を記念して、2週間限定のローンチセールも開催されており、期間中は50%オフの特別価格で購入できる。

【小島秀夫氏のコメント】

ついにXboxユーザーの皆さまにデス・ストランディングをお届ける出来ることになりました。ここまで繋がり続けてくださったファンの皆さま、そして待ち続けてくださったXboxユーザーの皆さま、ありがとうございます。コジマプロダクション(デス・ストランディング)は、今後も世界中のより多くのゲームファンを繋いでいきますのでご期待ください。

