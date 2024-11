ディズニーアンバサダーホテルにあるカフェ「チックタック・ダイナー」

1950年代のポップなダイナーをイメージした、大きな時計が特徴のデリカフェです。

今回は「チックタック・ダイナー」にて2025年1月1日から提供される、「グーフィー」のお顔がモチーフになったスペシャルブレッドを紹介していきます☆

ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」スペシャルブレッド

© Disney

価格:1,500円

提供期間:2025年1月1日〜3月31日

提供時間:12:00〜18:00

キャラメルとチョコレートクリームのブレッド

そんなカフェ「チックタック・ダイナー」に、2025年1月1日より「グーフィー」をモチーフにしたスペシャルブレッドが登場!

「グーフィー」のお顔型で焼き上げたスペシャルブレッド。

にっこり笑顔がとってもチャーミングで、トレードマークでもある大きな帽子や垂れた長い耳、2本の歯なども忠実に再現されています☆

そしてもっちりとしたブレッドの中には、キャラメルとチョコレートクリームが入っており、甘く濃厚な味わいも楽しめます。

インパクト大な「グーフィー」のお顔のブレッドは写真映えも抜群◎

2025年1月1日からディズニーアンバサダーホテルの「チックタック・ダイナー」にて提供される「スペシャルブレッド」の紹介でした☆

※プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

※1日の提供数に限りがあります。

※1人1点まで購入できます。

