ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年11月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します!

セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年11月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「サンリオキャラクターズ」のグッズが続々登場しているセガプライズ。

「ハローキティ」のお誕生月である2024年11月は、「ハローキティ」の50周年を記念したぬいぐるみが展開されます。

さらにスチームパンクの世界観がかわいいぬいぐるみやマスコット、「ハンギョドン」のスーパーラージぬいぐるみの全5種類がラインナップ☆

ハローキティ LLぬいぐるみ 50周年Ver.

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年11月8日より順次

サイズ:全長約20×18×35cm

種類:全1種(ハローキティ)

「ハローキティ」50周年をお祝いして、特別デザインのぬいぐるみが登場!

大きな「50」の文字を抱っこした、アニバーサリー感あふれるぬいぐるみとなっています。

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

50周年デザインの飾りネームもポイントです☆

ハローキティ ぬいぐるみ 〜コスチュームこれくしょん〜 ハローキティ50周年Ver.

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年11月8日より順次

サイズ:全長約7×6×15cm

種類:全5種(ノーマル、キラキラ、スクール、千鳥格子、パジャマ)

「ハローキティ」50周年を記念して、今まで着たたくさんのコスチュームデザインをアソートしたぬいぐるみが登場。

スタンダードな「ハローキティ」やキラキラバージョン、制服、千鳥格子、パジャマの5種類が展開されます☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ steampunk gothic

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年11月22日より順次

サイズ:全長約11×9×15cm

種類:全3種(タキシードサム、マイメロディ、シナモロール)

スチームパンクな世界観がモチーフのオリジナルアート“steampunk gothic”のぬいぐるみ。

ゴーグルや歯車などで、スチームパンクの世界が表現されています。

ブラウンを基調にした衣装もおしゃれです☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット steampunk gothic

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年11月22日より順次

サイズ:全長約10×5×10cm

種類:全4種(シュガーバニーズ(くろうさ)、マイメロディ、ハンギョドン、シュガーバニーズ(しろうさ))

スチームパンクな世界観がモチーフのオリジナルアート“steampunk gothic”のマスコット。

パイロットのような衣装の「ハンギョドン」や学者風の「シュガーバニーズ(くろうさ)」など、それぞれのキャラクターの職業も気になるシリーズです☆

ハンギョドン スーパーラージぬいぐるみ ちゅかれた

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年11月29日より順次

サイズ:全長約35×30×44cm

種類:全1種(ハンギョドン)

大人気「ハンギョドン」が大きいサイズのぬいぐるみで登場!

抱き心地の良い、全長約35×30×44センチで展開されます。

“ちゅかれた”虚無な表情がポイントです。

50周年を迎えた「ハローキティ」の特別感のあるぬいぐるみなど、かわいいプライズが盛りだくさん。

2024年11月より全国のゲームセンターなどに順次展開される、セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「ハローキティ」50周年バージョンのぬいぐるみ!セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ appeared first on Dtimes.