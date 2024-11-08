¤³¤ì¤ò¥¢¥¬¤êÀÚ¤ì¤ë¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¥Í¥Ã¥ÈËã¿ý¿À¤¬¸«¤»¤¿Ä¶ÃÀÎÏ¡È¶Ã¤¤ÎÁªÂò¡É¤ËÊüÁ÷ÀÊ¤â¥Õ¥¡¥ó¤â¶ÄÅ·¡ÖÍ¦¼Ô¤¹¤®¤ëw¡×¡ÖÅ·ºÍ¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¥µ¥é¥Ã¤È¥¢¥¬¤ê¤¿¤¤¡¢°Â¤¤»Å³Ý¤±¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤Ï¡£¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2024-25¡×11·î7Æü¤ÎÂè1»î¹ç¡£¥Í¥Ã¥ÈËã¿ý¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿¼ÂÎÏÇÉ¥×¥í¤ÎÁªÂò¤È¥¢¥¬¥ê¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂÀ¤Î¡È¶Ã¤¤ÎÁªÂò¡É¤Ë¶ÄÅ·¤¹¤ëÊüÁ÷ÀÊ
¡¡Åì3¶É3ËÜ¾ì¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÅÏÊÕÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤Ï¤Þ¤ºÇò¤ò¥Ý¥ó¡£¤¹¤°¤Ë4ËçÌÜ¤ÎÇò¤ò°ú¤¯¤È¡¢¾®¹Í¤·¤Æ¤³¤ì¤ò¥«¥ó¡£Çò¤Î¤ß¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê»Å³Ý¤±¤À¤¬¡¢²òÀâ¤Î²ÏÌîÄ¾Ìé¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤«¤é¥ê¡¼¥Á¤¬Íè¤ëÁ°¤Ë¥¢¥¬¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¤³¤ÎÁªÂò¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬BEAST X¡¦¿û¸¶Àé±Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢6ÅûÂÔ¤Á¤Î¼·ÂÐ»Ò¤ò¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤Æ¥À¥Þ¥Æ¥ó¤À¡£¿û¸¶¤¬ÀÚ¤Ã¤¿4º÷¤òÅÏÊÕ¤Ï¥Ý¥ó¡¢ËÌ¤È9Åû¤Î¥·¥ã¥ó¥Ý¥óÂÔ¤Á¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤¬¥¢¥¬¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÃæÈ×¡¢º£ÅÙ¤Ï¿Æ¤Î½ÂÃ«ABEMAS¡¦ÇòÄ»æÆ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¥ê¡¼¥Á¡£ÂÔ¤Á¤Ï4¡¦7Åû¤À¡£¤µ¤é¤Ë¿û¸¶¤¬6Åû¤«¤éÀÖ5º÷¤ËÂÔ¤Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÄÉ¤Ã¤«¤±¥ê¡¼¥Á¡£¾ì¤Ï´°Á´¤ËÊ¨Æ¤·¤¿¡£ÅÏÊÕ¤¬¤³¤³¤Ç°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Ç¥Ý¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë4º÷¡£¼Â¶·¤Î¾®ÎÓÌ¤º»¤Ï¡Ö¥«¥ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤¬¡¢²ÏÌî¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Í¡ª¡×¤ÈÂç¹²¤Æ¡£¿Æ¥ê¡¼¥Á¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ç×¤À¤±¤Ë¡¢¥«¥ó¤·¤Æ¥í¥ó¤È¤¤¤ï¤ì¤ì¤Ð¥ì¥¢Ìò¡È¥Á¥ã¥ó¥«¥ó¡ÉÉÕ¤¤ÎÊü½Æ¤À¡£ÅÏÊÕ¤Ï¤·¤Ð¤·¡¢²Ï¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¹Í¤¨¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²ÏÌî¤Ï¤³¤³¤Ç¡Ö6Åû¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢9Åû¤òÂÇ¤Ä¤«¡¢¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È±ª²óºö¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¶¯µ¤¤ËÂÇ4º÷¡¢¿Æ¤È¤â¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤Î¹½¤¨¤Ë½Ð¤¿¡£²ÏÌî¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¼¡ªÀ¨¤¤¤ï¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£»ëÄ°¼Ô¤â¡ÖÍ¦¼Ô¤¹¤®¤ë£÷¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¡ª¡×¡Ö¿Æ¤Ë¤³¤ì¤Ç¤Ä¤Ã¤³¤ó¤À¤«¡×¡Ö¤¤¤¯¤ó¤«¤¤¡ª¡×¤ÈÂçÁû¤®¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÍ¦µ¤¤¬¡¢Ñ§¸ö¤Î¥¢¥¬¥ê¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£ÂÇ¤Ä¼ê¤Ëµç¤·¤¿KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¶Ú¤òÍê¤Ã¤Æ9ÅûÀÚ¤ê¡£ÅÏÊÕ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë2¼Ô¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¼ê¤òÄÙ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Çò¤Î1600ÅÀ¡Ê¡Ü900ÅÀ¡Ë¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¡Ä¡©¤³¤ì¤ò¥¢¥¬¤êÀÚ¤ì¤ë¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌåÀä¤À¡£²ÏÌî¤â¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¸«»ö¤Ê¥¢¥¬¥ê¤À¤Í¡ª¡×¤È¤Ù¤¿Ë«¤á¡£»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ä¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì²¡¤»¤Í¤¨¤ï¡×¡ÖÂÀ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¡ÖÅ·ºÍ¡×¡Ö¥Ï¡¼¥È¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¼¡¡¹¤ËÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥ÈËã¿ý¤Î¡È¿À¡É¤¬¸«¤»¤¿Ä¶ÃÀÎÏ¡£¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿Ì¾¶É¤À¤Ã¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ96»î¹ç¡ÊÁ´216»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï5000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë