『ホームアローン』シリーズなどのマコーレー・カルキンが、人気ゲームを実写化したAmazonシリーズ「フォールアウト」のシーズン2に出演することがわかった。米が伝えている。

同名ゲームシリーズを原作とする本作は、世界の終末から200年後、快適な地下施設に暮らしていたはずの居住者が、放射能に汚染された地獄のような地上・ウェイストランドでサバイバルする物語。製作総指揮には、「ウエストワールド」(2016-2022)ジョナサン・ノーラン&リサ・ジョイのコンビが名を連ねる。

© 2023 Amazon Content Services LLC

カルキンはシーズン2で準レギュラー役を務め、「クレイジーな天才タイプのキャラクター」を演じると伝えられている。

『ホーム・アローン』シリーズや『マイ・ガール』(1991)、『リッチー・リッチ』(1994)などの映画で子役として一世を風靡したカルキン。近年はテレビシリーズを中心に活動しており、「アメリカン・ホラー・ストーリー:2つの物語」(2021)や「ジェムストーン家の敬虔なる私生活」シーズン2に出演。後者では「フォールアウト」で賞金稼ぎのグール役を演じるウォルトン・ゴギンスと共演した。また、直近ではAmazonのアニメシリーズ「The Second Best Hospital in the Galaxy」で声優を務めた。

「フォールアウト」シーズン1は2024年4月にリリースされ、Amazon で最も視聴された作品のトップ3にランクイン。また、エミー賞のドラマシリーズ部門で16ノミネートを獲得した。

キャストは、主人公ルーシー役で「イエロージャケッツ」(2021-)や『アーミー・オブ・ザ・デッド』(2021)のエラ・パーネル、ルーシーの父で監督官のハンク役で「ツイン・ピークス」(1990-1991)のカイル・マクラクラン、グール役で『ジャンゴ 繋がれざる者』(2012)のウォルトン・ゴギンズ、兵士マキシマス役で『自由への道』(2022)のアーロン・モーテンらが出演している。

「フォールアウト」シーズン1はAmazon Prime Videoで配信中。

Source: