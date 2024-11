Waiveが11月27日、約20年ぶり完全新録のセルフカバーアルバム『BLUE ALBUM』をリリースする。このリリースに先駆けて本日11月8日より「いつか(BLUE ver.)」の先行配信がスタートとなった。「いつか」は、“正しいかどうかとか そんなことどうでもいい この想いにだけリアリティーがあればいい!” “この道のゴールは 見えなくていい 答えなどないから熱くなれる” “いつか死ぬ僕たちは わかっているんだ キミに逢えて鼓動の音が愛しく思えた”といった歌詞の数々がファンの心を熱くしてきた代表曲のひとつだ。

11月27日(水) 東京・渋谷Spotify O-EAST出演:Waive vs MUCC▼チケット¥8,800 (税込・ドリンク代別)※オールスタンディング詳細:https://www.waivewaive.com/gigs#VS2024

■<J 2024『放火魔大暴年会>



2024年12月30日(月) 渋谷Spotify O-EASTゲスト出演:MAYKIDZ / the telephones / Waive / and more...