■カイリー・ミノーグが来日! 映画イベントやテレビ番組出演、リリースパーティーも

【写真】渋谷スクランブル交差点をシルバーのコート姿で颯爽と歩く世界の歌姫カイリー・ミノーグ

「ロコモーション」「ラッキー・ラヴ」など多くのヒット曲を生み出してきた世界の歌姫カイリー・ミノーグ(Kylie Minogue)が自身のX(旧Twitter)を更新。東京・渋谷のスクランブル交差点でのプライベート動画を投稿した。

「Oohhhh Shibuyaaaaaaaas!!!」というテンションの高いコメントと共に投稿したのは、「The nest station is Shibuya」という鉄道のアナウンスの声と「Shibuya 渋谷区」という字幕を取り入れ、黒い服にシルバーのコート姿のカイリーがスクランブル交差点など渋谷の街を颯爽と歩く姿を収めた15秒の動画。

SNSには「渋谷来てたの!?会いたかった」「カイリーさんが渋谷歩いてる!」「Kylieが渋谷を歩いてる~ カッコイイ」「カイリー姉さん、渋谷のスクランブル交差点に降臨」とたくさんの驚きの声を見ることができる。

11月5日に東京・有明コロシアムで開催された映画『グラディエーター2 英雄を呼ぶ声』(11月15日公開)のジャパンプレミアに出席するために来日していたカイリー・ミノーグは、レッドカーペットでのショットやファンサービスをする動画も公開している。

そして、来日したもうひとつの目的は、10月18日にリリースしたニューアルバム『Tension Ⅱ』のプロモーション。リリース記念のパーティーで、ファンと一緒に歌って踊っている動画も公開。「TOKYO(ハートマーク)Loved talking all things Tension II and Tension Tour with you … See you next year」というコメントのとおり、2025年3月25日に約14年ぶりとなる来日公演が東京・有明アリーナで開催されることが決定しており、来年戻ってくることを約束している。

なお、6日にはTOKYO MX『5時に夢中!』にサプライズ生出演。番組公式Xが出演者との集合ショットも公開しているので、そちらも要チェックだ。