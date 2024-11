「Forget-me-nots」代官山店で気鋭フォトグラファーの個展が開催。ボタニカルなグッズを会場やECでゲット

セレクトショップの「 Forget-me-nots (フォーゲットミーノッツ)」は、代官山本店のポップアップスペースなどで、日本に住む若手アーティストの個展開催をサポートするプロジェクト『Hello, World!』を展開。これに伴い、11月9日(土)〜17日(日)の期間Forget-me-nots代官山本店では、フォトグラファー・mikri(ミクリ)さんによる、花をテーマにした個展が開催されます。

ポップアップ会場やオンラインストアでは、mikriさんの作品をプリントしたオリジナルアパレルも販売されるので必見ですよ。「Forget-me-nots」代官山店で芸術の秋を楽しんじゃおmikriさんは、日本大学芸術学部写真学科を卒業後、世界各地での撮影や個展開催を重ね、活動の幅を広げてきた新進気鋭のアーティスト。彼女が得意とする作風は、トリミングや加工を極力加えず、あるままの姿、あり方を自然光を用いて撮ることだといいます。11月9日(土)よりスタートする個展『FlowErs foR yOur soUl at Forget-me-nots Daikanyama』では、Forget-me-notsをイメージして新しく制作された全3種類、14点の作品を展示。Forget-me-notsのブランドコンセプトである自立した人の美しさを体現したかのような、強い意志を持ちインディペンデントな彼女とのコラボレーション作品を、代官山店のポップアップ会場で堪能してみませんか?「mikri × Forget-me-nots」のオリジナルアパレルが登場ポップアップ会場と公式オンラインストアでは、「mikri × Forget-me-nots」のオリジナルアパレルがお目見え。「Mikri Hoodie」(税込1万3200円)は、Forget-me-notsの着心地が良くシルエットも美しいオリジナルスウェットに、色とりどりのボタニカルフォトグラフを背面にプリント。スウェットカラーは、『GRAY』と『GREEN』の2色がラインナップしますよ。サイズは、S/M/Lの3種類。「mikri × Forget-me-nots」オリジナルグッズはオンラインでも販売スウェットと同デザインの、トートバッグ「Mikri Tote Bag」(税込3300円)も登場します。公式オンラインストアでは、11月9日(土)午前11時より販売がスタートする予定。会場にmikriさんが在廊する日もあるので、あわせてチェックしてみて。個展『FlowErs foR yOur soUl at Forget-me-nots Daikanyama』の概要期間: 11月9日(土)〜17日(日)時間:11:00〜20:00会場:Forget-me-nots 代官山本店住所:東京都渋谷区猿楽町20-13 佐久間ビル1F公式オンラインストア:https://forgetmenots.jp/参照元:株式会社TSIホールディングス プレスリリース