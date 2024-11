来年デビュー60周年を迎える布施明が、かつてキングレコードから発売したアルバム作品全25タイトル計298曲を11月8日に一挙配信開始した。布施明は1965年にシングル「君に涙とほほえみを」でキングレコードからデビュー。抜群の歌唱力と甘いマスクが評判を呼び、その後「おもいで」「霧の摩周湖」「恋」などヒット曲を連発。1975年発売の「シクラメンのかほり」では『日本レコード大賞』『日本歌謡大賞』など数々の賞を総なめにするなど、人気・実力ともに日本を代表するボーカリストのひとりに昇りつめた。その後も「落葉が雪に」「君は薔薇より美しい」「カルチェラタンの雪」など今なお色褪せることのない名曲を発表。現在もトップアーティストとして第一線で活躍している。

今回配信されるアルバムは、布施明が1970年代にリリースしたものが中心となっており、その当時ならではのエネルギーと冒険心に満ちた作品ばかり。敬愛するバート・バカラックの作品を集めた『布施明がバカラックに会った時』、全編布施自身の作詞作曲による『そろそろ』『GO MEN』、名だたるミュージシャンと共演した”Love Live Life+One”名義の『LOVE WILL MAKE A BETTER YOU』など、シングル作品とはまた異なった、才気あふれるアーティスト・布施明の側面を窺い知ることができる。また、2025年5月7日にデビュー60周年を記念した日本武道館公演が実施されることが発表。武道館公演に合わせた60周年記念アルバムの発売も予定しているとのこと。<リリース情報>布施明アルバム25タイトル/配信サイト一覧<ライブ情報>「Seiko Presents 布施明デビュー60周年記念コンサート at 日本武道館」2025年5月7日(水)日本武道館時間 開場17:00 / 開演18:00全席指定 SS席13,000円(税込み)全席指定 S席 10,000円(税込み)一般発売日:2025年1月18日(土)10:00〜お問合せ:東京音協 https://t-onkyo.co.jp/▼注意事項※未就学児入場不可※インターネットオークションへの出品、及び金券ショップへの販売委託等禁止※車椅子でご来場のお客様はチケット購入前に東京音協までご連絡をお願いします。公式HP:http://fuse-akira.com/