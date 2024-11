マクドナルドの子ども向けメニュー「ハッピーセット」に、任天堂の人気ゲーム「マリオカート」のおもちゃが登場。

「マリオ」や「ルイージ」「ヨッシー」などが乗るカートを再現したおもちゃは手転がしで遊べるほか、タイヤの組み替えやデコレーションも楽しめます☆

マクドナルド ハッピーセット「マリオカート」

販売期間:

第1弾 2024年11月15日(金)〜11月21日(木)

第2弾 2024年11月22日(金)〜11月28日(木)

第3弾 2024年11月29日(金)〜 第1弾・第2弾に登場した全10種のおもちゃの中からいずれか1つ

種類:全10種

販売時間:全営業時間中

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

1992年に任天堂から発売されて以来、世界中で楽しまれているレースゲーム「マリオカート」

長年親しまれてきた人気ゲームシリーズをモチーフにしたおもちゃが、マクドナルドの「ハッピーセット」に登場します!

ハッピーセット「マリオカート」のおもちゃは、「マリオ」や「ルイージ」「クッパ」などのキャラクターたちが、カートに乗った姿を再現。

手で転がして遊べるほかカートのタイヤを組み換えたり、付属のステッカーでデコレーションしたり、カスタマイズも楽しめます。

遊びを通して図形や空間などの認識を高め、カートの組み合わせやステッカーを貼る手順を考える中で作業を理解する論理性が育まれるおもちゃです☆

「マリオ」や「ヨッシー」などのほか、特別なカラーリングの「ゴールドマリオ」「ピンクゴールドピーチ」を含む10種類がラインナップ。

友達や家族と一緒に、ハッピーセット「マリオカート」でゲームさながらのレースを駆け抜ける遊びを体験できます!

第1弾

販売期間:2024年11月15日(金)〜11月21日(木)

2024年11月15日より登場する第1弾は「マリオ」「キノピオ」「ルイージ」「クッパ」に加え、特別カラーの「ピンクゴールドピーチ」が登場。

全部で5種類のなかから、どれか1つがもらえます。

マリオ

白の車体にイニシャルの赤い文字が目を引くカートの「マリオ」

ゲームさながらの走りを見せてくれそうです!

キノピオ

似顔絵付きのデザインがかわいい「キノピオ」のカート。

差し色のブルーが爽やかな印象です。

ルイージ

「マリオ」とは違うタイプのカートを乗りこなしている「ルイージ」

青い車体に緑のイニシャルがアクセントです☆

クッパ

大きなタイヤがかっこいいカートの「クッパ」

パワーのある走りを見せてくれそうです!

ピンクゴールドピーチ

カートに乗る姿もエレガントな「ピンクゴールドピーチ」

特別感ある、上品なカラーリングです☆

第2弾

販売期間:2024年11月22日(金)〜11月28日(木)

2024年11月22日からは、ハッピーセット「マリオカート」第2弾が登場。

第1弾のカートと一緒に遊んだり、タイヤパーツを組み替えたりしても楽しいおもちゃです!

ヨッシー

小型のカートに乗る「ヨッシー」

車体のアクセントには、卵のマークが入っています。

ピーチ

白とピンクのカートがおしゃれな「ピーチ」

王冠マークのアクセントも可愛らしいデザインです☆

ゴールドマリオ

金ぴかの「ゴールドマリオ」もハッピーセット「マリオカート」第2弾に登場。

第1弾の「マリオ」とはタイヤパーツが違うのもポイントです!

キノピコ

ピンクと白の組み合わせが愛らしい「キノピコ」

ハンドル部分もピンク色で、かわいらしいカートに乗っています☆

ドンキーコング

大ぶりなカートに乗る「ドンキーコング」

力強い雰囲気が表現されています!

カートに乗った「マリオ」たちを再現した、タイヤパーツの組み替えも楽しめるおもちゃ全10種。

マクドナルドのハッピーセット「マリオカート」は、2024年11月15日より販売です!

旨みたっぷりチキンとサクサク衣!マクドナルド「チキチキン THE ガーリックペッパー」 旨みたっぷりチキンとサクサク衣!マクドナルド「チキチキン THE ガーリックペッパー」 続きを見る

アメリカで話題のグリマスメニューが日本初登場!マクドナルド「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」 アメリカで話題のグリマスメニューが日本初登場!マクドナルド「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」 続きを見る

© Nintendo

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post タイヤパーツが組み替えできる全10種!マクドナルド ハッピーセット「マリオカート」 appeared first on Dtimes.