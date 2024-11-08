Cocomi¡¢DM¤¤Ã¤«¤±¸òÎ®¤Î¡Ö¿ä¤·¡×¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤Ë²ñ¤¦¡¡¡ÖÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤È¤â°ì½ï¤Ë»£¤ê¤¿¤¤¤ÈÁû¤¤¤Ç¤¿¡×
¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎCocomi¤µ¤ó¤¬2024Ç¯11·î7Æü¡¢¤¢¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
Cocomi¤µ¤ó¤ÏÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤È²Î¼ê¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Ëå¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎKoki,¤µ¤ó¡£
¹¹ð¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È2¥·¥ç¤Ç´î¤Ó¡Ö¤Þ¤æ¥ª¥¿¥¯¤Ç¤¹¡×
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZoff¡×¤Î¹¹ð¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÄCocomi¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿2Ëç¤À¡£
¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¦ÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¤È¡¢Ëå¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¦ÀÐÀî¿¿Í¤Áª¼ê¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Cocomi¤µ¤ó¤Ï¿¿Í¤Áª¼ê¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Åê¹ÆÊ¸¤Ç¤Ï¡¢
¡ÖÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤È¤â°ì½ï¤Ë»£¤ê¤¿¤¤¤ÈÁû¤¤¤Ç¤¿¤Þ¤æ¥ª¥¿¥¯¤Ç¤¹¡£Ìµ¤«¤Ã¤¿¡£Çã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Á¡¡¤ë¤ó¤¿¤ë¤ó¤¿¡×
¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¡ô¤¤¤¤¿ä¤· ¤ÎÆü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ê¡Ë¡×¤È¤âÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Cocomi¤µ¤ó¤Ï6·î¤Ë¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡¢¿¿Í¤Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ä¤·¡õÁêËÀ¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¤¦¤¨¡¢½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö´ñÀ×¤ÎDM¡×¤È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¸òÎ®¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÅö½é¤Ï¤Þ¤æ¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤¤¤¿¤ó¤Ç±óµ÷Î¥Îø°¦¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¤¤¤¤¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÄÌÏÃÍúÎò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£