【ソウル聯合ニュース】韓国のガールズグループ、ａｅｓｐａ（エスパ）が１０月にリリースしたミニアルバム「Ｗｈｉｐｌａｓｈ」がミリオンセラーを達成した。所属事務所のＳＭエンタテインメントが８日、発表した。



「Ｗｈｉｐｌａｓｈ」の累計売上枚数は韓国音楽コンテンツ協会運営の音楽チャート「サークルチャート」の７日の集計で約１０２万枚を記録した。



ａｅｓｐａのアルバムのミリオンセラー達成はミニアルバム「Ｇｉｒｌｓ」「ＭＹ ＷＯＲＬＤ」「Ｄｒａｍａ」、ファーストフルアルバム「Ａｒｍａｇｅｄｄｏｎ」に続き５作連続。



「Ｗｈｉｐｌａｓｈ」は米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード２００」で５０位を記録した。



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