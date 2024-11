「Xiaomi 15」は動画をロック画面にできる(写真はXiaomi 15 Pro)

シャオミ(Xiaomi)CEOの雷軍(Lei Jun)氏は、自身のX(旧Twitter)アカウントで、「Xiaomi 15では、ロック画面に動画を設定できる」と紹介している。

Xiaomi 15は、10月にグローバルで発表されたスマートフォンで、最新のクアルコム製チップセット「Snapdragon 8 Elite」を搭載した同社のフラッグシップモデル。

投稿では、実際に設定している様子も紹介されている。撮影した動画のメニューから数タップするだけで設定できる。

同氏は、「旅行のVlogやお気に入りのミュージックビデオ、カラオケを楽しんでいる動画、子供やペットの動画を設定できる」と紹介し「普通の壁紙よりも面白いですよね?」と期待を込めている。

Just set my lock screen with my drifting video on Xiaomi 15. It looks awesome😎 pic.twitter.com/uROfUVT6Vr