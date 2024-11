【100年人生ゲーム】11月23日 発売予定価格:3,960円

タカラトミーは、通販サイト「タカラトミーモール」にてボードゲーム「100年人生ゲーム」を11月23日に発売する。価格は3,960円。

「100年人生ゲーム」は2023年4月発売の人生ゲームと組み合わせて遊ぶ商品。お金ではなく幸福をあらわす「ウェルポ(ウェルビーイングポイント)」を最も集めた人が勝者となるルールで、100年の人生を体験できるという。

1万人以上の人から聞いた実際の体験談に基づいて制作されており、「価値観カード」や「幸せの記憶カード」といった「100年人生ゲーム」ならではの要素が用意されている。

