Stray Kids、JR東海との特別コラボが実現！東京〜新大阪間をジャック
Stray Kidsが、JR東海とコラボレーションすることが決定した。
2024年11月13日（水）発売の日本2ndアルバム「GIANT」のリリースを記念して、Stray KidsとJR東海の特別コラボレーションが実現。東海道新幹線の車内限定で楽しめるボイスコンテンツや、東京〜新大阪の各駅で駅広告などが展開される。
東海道新幹線車内でのみ聴くことのできるメンバースペシャルボイスは、本日（8日）よりスタート。11月11日からは、東海道新幹線の東京駅・品川駅・名古屋駅・新大阪駅にて、Stray Kidsの特設ポスター、デジタルサイネージが掲出され、東京〜新大阪間をStray Kidsがジャックする。
日本作品として約1年9ヶ月ぶりとなる待望のフルアルバム、日本2ndアルバム「GIANT」には、全10曲（FC限定盤のみ11曲）が収録される。収録曲は、Stray Kidsらしい、壮大でパワフルなリード曲「GIANT」、そして、TVアニメ「神之塔 -Tower of God- 工房戦」の主題歌として絶賛オンエア中の「NIGHT」「Falling Up」、さらに、フジテレビ系木曜劇場「Re:リベンジ-欲望の果てに-」の主題歌となった「WHY？」、日本作品としては初のクリスマスソング「Christmas Love」など、日本オリジナル楽曲が7曲も収録される。
さらに今年7月、米ビルボードにて5作連続の1位という記録を打ち立てた、韓国ミニアルバム「ATE」のリード曲「Chk Chk Boom」のJapanese ver.や、「NIGHT」「Falling Up」のEnglish ver.も収録される。
また彼らは、8月24日の韓国・ソウル公演を皮切りにスタートしたStray Kids自身最大規模となるワールドツアー「Stray Kids World Tour＜dominATE＞」を開催中。待望の日本公演「Stray Kids World Tour＜dominATE JAPAN＞」は、11月14日（木）、16日（土）、17日（日）に東京ドームにて、12月5日（木）、7日（土）、8日（日）に京セラドーム大阪にて、全6公演が開催される。
■関連リンク
Stray Kids × JR東海 特設サイト
2024年11月13日（水）発売の日本2ndアルバム「GIANT」のリリースを記念して、Stray KidsとJR東海の特別コラボレーションが実現。東海道新幹線の車内限定で楽しめるボイスコンテンツや、東京〜新大阪の各駅で駅広告などが展開される。
東海道新幹線車内でのみ聴くことのできるメンバースペシャルボイスは、本日（8日）よりスタート。11月11日からは、東海道新幹線の東京駅・品川駅・名古屋駅・新大阪駅にて、Stray Kidsの特設ポスター、デジタルサイネージが掲出され、東京〜新大阪間をStray Kidsがジャックする。
さらに今年7月、米ビルボードにて5作連続の1位という記録を打ち立てた、韓国ミニアルバム「ATE」のリード曲「Chk Chk Boom」のJapanese ver.や、「NIGHT」「Falling Up」のEnglish ver.も収録される。
また彼らは、8月24日の韓国・ソウル公演を皮切りにスタートしたStray Kids自身最大規模となるワールドツアー「Stray Kids World Tour＜dominATE＞」を開催中。待望の日本公演「Stray Kids World Tour＜dominATE JAPAN＞」は、11月14日（木）、16日（土）、17日（日）に東京ドームにて、12月5日（木）、7日（土）、8日（日）に京セラドーム大阪にて、全6公演が開催される。
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