歴代最多キャップの守護神がコパ・アメリカ以来の復帰、ハメスやルイス・ディアスらコロンビア代表メンバーが発表【2026年W杯南米予選】
コロンビアサッカー連盟(FCF)は8日、2026年北中米ワールドカップ(W杯)南米予選に臨むコロンビア代表メンバー27名を発表した。
ネストル・ロレンソ監督が率いるコロンビア代表は、南米予選で10試合を終えて5勝4分け1敗の2位につけている。
11月には15日にアウェイでウルグアイ代表(16pt/3位)、19日にはホームでエクアドル代表(13pt/5位)と対戦する。
今回のチームには、7月のコパ・アメリカ以来となるGKダビド・オスピナ(アトレチコ・ナシオナル)が復帰。歴代最多128キャップを記録している守護神が復帰した。
また、MFハメス・ロドリゲス(ラージョ・バジェカーノ)やMFフアン・キンテロ(ラシン・クラブ)、FWルイス・ディアス(リバプール)、FWジョン・デュラン(アストン・ビラ)などが順当に選出されている。
今回発表されたコロンビア代表メンバーは以下の通り。
GK
カミーロ・バルガス(アトラス/メキシコ)
ダビド・オスピナ(アトレチコ・ナシオナル)
アルバロ・モンテーロ(ミジョナリオス)
DF
サンティアゴ・アリアス(バイーア/ブラジル)
クリスティアン・ボルハ(クラブ・アメリカ/メキシコ)
ダビンソン・サンチェス(ガラタサライ/トルコ)
カルロス・クエスタ(ヘンク/ベルギー)
ホアン・モヒカ(マジョルカ/スペイン)
ダニエル・ムニョス(クリスタル・パレス/イングランド)
ジョン・ルクミ(ボローニャ/イタリア)
ジェリー・ミナ(カリアリ/イタリア)
フアン・カバル(ユベントス/イタリア)
MF
マテウス・ウリベ(アル・サッド/カタール)
セバスティアン・ゴメス(コリチーバ/ブラジル)
リカルド・リオス(パウメイラス/ブラジル)
ジョン・アリアス(フルミネンセ/ブラジル)
フアン・ポルティージャ(タジェレス/アルゼンチン)
フアン・キンテロ(ラシン・クラブ/アルゼンチン)
ケビン・カスターニョ(クラスノダール/ロシア)
ホルヘ・カラスカル(ディナモ・モスクワ/ロシア)
グスタボ・プエルタ(ハル・シティ/イングランド)
ハメス・ロドリゲス(ラージョ・バジェカーノ/スペイン)
FW
ルイス・ディアス(リバプール/イングランド)
ジョン・デュラン(アストン・ビラ/イングランド)
アンドレス・ゴメス(スタッド・レンヌ/フランス)
ジョン・コルドバ(クラスノダール/ロシア)
ラファエル・ボレ(インテルナシオナル/ブラジル)
ネストル・ロレンソ監督が率いるコロンビア代表は、南米予選で10試合を終えて5勝4分け1敗の2位につけている。
11月には15日にアウェイでウルグアイ代表(16pt/3位)、19日にはホームでエクアドル代表(13pt/5位)と対戦する。
また、MFハメス・ロドリゲス(ラージョ・バジェカーノ)やMFフアン・キンテロ(ラシン・クラブ)、FWルイス・ディアス(リバプール)、FWジョン・デュラン(アストン・ビラ)などが順当に選出されている。
今回発表されたコロンビア代表メンバーは以下の通り。
◆コロンビア代表メンバー27名
GK
カミーロ・バルガス(アトラス/メキシコ)
ダビド・オスピナ(アトレチコ・ナシオナル)
アルバロ・モンテーロ(ミジョナリオス)
DF
サンティアゴ・アリアス(バイーア/ブラジル)
クリスティアン・ボルハ(クラブ・アメリカ/メキシコ)
ダビンソン・サンチェス(ガラタサライ/トルコ)
カルロス・クエスタ(ヘンク/ベルギー)
ホアン・モヒカ(マジョルカ/スペイン)
ダニエル・ムニョス(クリスタル・パレス/イングランド)
ジョン・ルクミ(ボローニャ/イタリア)
ジェリー・ミナ(カリアリ/イタリア)
フアン・カバル(ユベントス/イタリア)
MF
マテウス・ウリベ(アル・サッド/カタール)
セバスティアン・ゴメス(コリチーバ/ブラジル)
リカルド・リオス(パウメイラス/ブラジル)
ジョン・アリアス(フルミネンセ/ブラジル)
フアン・ポルティージャ(タジェレス/アルゼンチン)
フアン・キンテロ(ラシン・クラブ/アルゼンチン)
ケビン・カスターニョ(クラスノダール/ロシア)
ホルヘ・カラスカル(ディナモ・モスクワ/ロシア)
グスタボ・プエルタ(ハル・シティ/イングランド)
ハメス・ロドリゲス(ラージョ・バジェカーノ/スペイン)
FW
ルイス・ディアス(リバプール/イングランド)
ジョン・デュラン(アストン・ビラ/イングランド)
アンドレス・ゴメス(スタッド・レンヌ/フランス)
ジョン・コルドバ(クラスノダール/ロシア)
ラファエル・ボレ(インテルナシオナル/ブラジル)