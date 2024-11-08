歴代最多キャップの守護神がコパ・アメリカ以来の復帰、ハメスやルイス・ディアスらコロンビア代表メンバーが発表【2026年W杯南米予選】

写真拡大

コロンビアサッカー連盟(FCF)は8日、2026年北中米ワールドカップ(W杯)南米予選に臨むコロンビア代表メンバー27名を発表した。

ネストル・ロレンソ監督が率いるコロンビア代表は、南米予選で10試合を終えて5勝4分け1敗の2位につけている。

11月には15日にアウェイでウルグアイ代表(16pt/3位)、19日にはホームでエクアドル代表(13pt/5位)と対戦する。

今回のチームには、7月のコパ・アメリカ以来となるGKダビド・オスピナ(アトレチコ・ナシオナル)が復帰。歴代最多128キャップを記録している守護神が復帰した。

また、MFハメス・ロドリゲス(ラージョ・バジェカーノ)やMFフアン・キンテロ(ラシン・クラブ)、FWルイス・ディアス(リバプール)、FWジョン・デュラン(アストン・ビラ)などが順当に選出されている。

今回発表されたコロンビア代表メンバーは以下の通り。

◆コロンビア代表メンバー27名



GK

カミーロ・バルガス(アトラス/メキシコ)

ダビド・オスピナ(アトレチコ・ナシオナル)

アルバロ・モンテーロ(ミジョナリオス)

DF

サンティアゴ・アリアス(バイーア/ブラジル)

クリスティアン・ボルハ(クラブ・アメリカ/メキシコ)

ダビンソン・サンチェス(ガラタサライ/トルコ)

カルロス・クエスタ(ヘンク/ベルギー)

ホアン・モヒカ(マジョルカ/スペイン)

ダニエル・ムニョス(クリスタル・パレス/イングランド)

ジョン・ルクミ(ボローニャ/イタリア)

ジェリー・ミナ(カリアリ/イタリア)

フアン・カバル(ユベントス/イタリア)

MF

マテウス・ウリベ(アル・サッド/カタール)

セバスティアン・ゴメス(コリチーバ/ブラジル)

リカルド・リオス(パウメイラス/ブラジル)

ジョン・アリアス(フルミネンセ/ブラジル)

フアン・ポルティージャ(タジェレス/アルゼンチン)

フアン・キンテロ(ラシン・クラブ/アルゼンチン)

ケビン・カスターニョ(クラスノダール/ロシア)

ホルヘ・カラスカル(ディナモ・モスクワ/ロシア)

グスタボ・プエルタ(ハル・シティ/イングランド)

ハメス・ロドリゲス(ラージョ・バジェカーノ/スペイン)

FW

ルイス・ディアス(リバプール/イングランド)

ジョン・デュラン(アストン・ビラ/イングランド)

アンドレス・ゴメス(スタッド・レンヌ/フランス)

ジョン・コルドバ(クラスノダール/ロシア)

ラファエル・ボレ(インテルナシオナル/ブラジル)