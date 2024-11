ディズニーストアとディズニー公式オンラインストアの会員サービス「ディズニーストアクラブ」がリニューアル!

ポイント利用サービスをはじめ、来店チェックイン特典などがパワーアップするほか、リニューアルを記念したプレゼントキャンペーンも実施されます☆

「ディズニーストアクラブ」リニューアル

リニューアル日:2024年11月18日(月)

ディズニーストアでのお買い物がより楽しくなる会員サービス「ディズニーストアクラブ」が、11月18日よりリニューアル。

会員名称をプレミアムメンバー(有料・年会費税込500円)とベーシックメンバー(無料)に変更し、特典をアップデートします。

リニューアル後は、ディズニーストアでのお支払いにて、たまったポイントを1ポイント=1円として1ポイント単位で利用可能です。

さらに、ベーシックメンバーも店頭でのお買い物時にポイントが即時付与されるようになり、ディズニー公式オンラインストアだけでなく、店頭でもポイントのご利用が可能となります。

プレミアムメンバー限定の特典も充実した内容にアップデート。

来店時にアプリでのチェックインでパズルのピースがたまる現行の特典に加えて、チェックインで最大5ポイントがたまるようになります。

また、新規登録・更新時には500円OFFクーポンのプレゼントや、2年以上継続することでオリジナルデジタル会員証が付与されるなど、さまざまな特典が用意されます☆

実施中「ポイント2倍キャンペーン」

開催期間:開催中〜2024年11月30日(土)

プレミアムメンバー(現:オフィシャルメンバー)限定で、お買い物時にポイントが2倍たまるキャンペーンを実施中。

いつもよりさらにお得に、ディズニーストアでのお買い物が楽しめます。

「ディズニーストアクラブ」リニューアル記念プレゼントキャンペーン

キャンペーン期間:2024年11月18日(月)〜なくなり次第終了

「ディズニーストアクラブ」プレミアムメンバー対象のプレゼントキャンペーンを実施。

ディズニーストアにて税込み5,000円以上購入された方に「ホノルル・クッキー・カンパニー オリジナルギフト缶(2枚入り)」がプレゼントされます。

「ミッキーマウス」デザインのオリジナル缶には、バター・マカデミアとチョコレート・チップ・マカデミアのクッキーをアソート。

食べ終わったあとの缶は小物入れとしても活躍してくれます☆

※画像はイメージです

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

ポイント利用サービスをはじめ、来店チェックイン特典などがパワーアップ。

2024年11月18日にリニューアルする、ディズニーストアとディズニー公式オンラインストアの会員サービス「ディズニーストアクラブ」の紹介でした☆

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※ディズニーストア店舗の詳細は、店舗情報ページより確認ください

※内容は都合により中止、または変更になる場合があります

