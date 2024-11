【ディズニーストア クリスマス】11月5日より順次発売

11月5日より販売されているディズニーストアのクリスマスグッズ。本稿では、旗艦店「ディズニーフラッグシップ東京」で実施されたメディア向けの内覧会の様子をご紹介する。

ディズニーフラッグシップ東京では、11月5日より店内の特別装飾が実施されている。今年のデザインはサンタクロースの手伝いをするミッキーたちがテーマで、店舗入口などでクリスマスのエルフ風の衣装を着たミッキーたちを見ることができる。

店舗入口の装飾

ツリーは裏側に回ってみるべき

クリスマスマーケット風の棚に商品が並んでいる

店内1階奥にもクリスマスらしい装飾が登場

他にもクリスマス時期だけのアートワークを見ることができる

商品はクリスマスマーケット風に彩られた棚にずらっと並べられており、眺めるだけでもクリスマスらしい賑やかで華やかな雰囲気を楽しむことができる。

ラインナップはぬいぐるみやアドベントカレンダーといった定番のものに加えて、実際に光るスティッチのセーターやぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」のクリスマスバージョンなど、ディズニーストアらしいグッズも並んでいる。

また注目は、「ズートピア」のラインナップも充実していること。サンタ姿のニックとジュディのぬいぐるみや、肉球アイスキャンディーが袋になったブランケット、ニックとジュディのセーターなど、ユニークなものが揃っている。店舗に行った際は、ぜひ手にとって見てみるといいだろう。

(C) Disney

(C) Disney/Pixar

(C) Disney. Based on the "Winie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.