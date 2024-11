異なるユニバースの3人のスパイダーマン(トビー・マグワイア、アンドリュー・ガーフィールド、トム・ホランド)が集結した『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』

約19.1億ドルの全世界興行収入を記録、MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)に属する映画では『アベンジャーズ:エンドゲーム』『アベンジャーズ:インフィニティ・ウォー』に次いで全世界興行収入3位を記録しました。

それに続くシリーズ最新作、トム・ホランド主演の『スパイダーマン』シリーズ第4弾の日本公開が2026年<夏>に決定!

トム・ホランド主演『スパイダーマン』シリーズ第4弾

公開日:2026年夏(全米2026年7月24日の公開予定)

トム・ホランド主演の『スパイダーマン』シリーズ第4弾の日本公開が2026年<夏>に決定!

スパイダーマン/ピーター・パーカーをトム・ホランドが再演。

監督は、これまでのシリーズ3作品を手がけたジョン・ワッツから、『シャン・チー/テン・リングスの伝説』のデスティン・ダニエル・クレットンにバトンタッチ。

全米では2026年7月24日の公開予定です。

トム・ホランド コメント

マーベル作品の秘密を漏らしてしまうことが多く、“ネタバレ王子”の異名を持つトム・ホランド。

秘密に包まれている『スパイダーマン』第4弾についてホランドは、最近出演したアメリカのテレビ番組「Good Morning America」や「The Tonight Show Starring

Jimmy Fallon」で発言。

撮影開始は2025年の夏とのこと。

またポッドキャスターのリッチ・ロールの番組に出演したホランドは、

次も最高のスパイダーマンを届ける義務があり、そのクオリティに誠実であることが本当に重要だと思っています。

スタジオは非常に協力的で、僕をクリエイティブ・ルームに歓迎してくれたことを感謝しています。

今アクセル全開で作業をしていますが、まだ調整が必要な部分がたくさんあるんです。

クリエイティブ面でも参加していることを明かしています。

加えて、すでにあるストーリーのドラフトに関しては

ゼンデイヤと一緒に読んで、時々部屋で跳び跳ねてしまうほど興奮しました。

これはファンの尊敬に値する本物の映画になります。

と、太鼓判を押しています。

トム・ハーディコメント

ファンが気にするのは、原作コミックでスパイダーマンの宿敵として描かれるヴェノム

『スパイダーマン/ノー・ウェイ・ホーム』のラストシーンから始まる現在全世界で大ヒット公開中の『ヴェノム:ザ・ラストダンス』に主演する

ヴェノム/エディ・ブロック役のトム・ハーディは、同作のニューヨーク・プレミアでヴェノムに別れを告げるファンへのメッセージを求められた際、シリーズとしては

最後の作品としながらも、

実際にはヴェノムにさよならするのではなく、最後の舞台(ラストダンス)へようこそと言うべきでしょう。

ヴェノムの物語はまだ終わっていない。

彼にはまだまだやることが、たくさんある

と発言。

今後が描かれる可能性を残しています。

またファンが最も気にしているスパイダーマンとのクロスオーバーを聞かれると、

トム・ホランドは、最高のスパイダーマン

彼と一緒に仕事をしてみたいですね。

誰かが私を必要としてくれるなら、喜んで参加する

と意気込みを見せています。

タイトル未定『スパイダーマン』シリーズ第4弾について

・タイトル未定

・日本公開表記:2026年<夏>公開

・US公開日:2026年7月24日予定

・監督:デスティン・ダニエル・クレットン(『シャン・チー/テン・リングスの伝説』)

・出演:トム・ホランド(『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』)

映画『ヴェノム:ザ・ラストダンス』について

大ヒット公開中(字幕版/日本語吹替版)

・タイトル:『ヴェノム:ザ・ラストダンス』

・原題:Venom:The Last Dance。

・US公開:2024年10月25日

・監督・脚本:ケリー・マーセル(『ヴェノム』『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』脚本)

・原案:トム・ハーディ&ケリー・マーセル

・プロデューサー:アヴィ・アラド、マット・トルマック、エイミー・パスカル、ケリー・マーセル、トム・ハーディ、ハッチ・パーカー

・出演:トム・ハーディ、キウェテル・イジョフォー、ジュノー・テンプル、リス・エヴァンス、ペギー・ルー、アラナ・ユーバック、スティーヴン・グレアム

