¡È¾®Àô²È¤Î¹ñ²ÈÏ·¡É¤¬¿Ê¼¡ûú»á¤ËÄ¾¸À¡Ö½°±¡Áª¤Ç¤Ï´´»öÄ¹¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤ÇÇÔËÌ¡¢¡Ø»ä¤Î»×¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÓ·Òê¤òÀÚ¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÁíÁªµó¤Ç»´ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ËÅ¾Íî¡£ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÂ³Åê¤Î¸«ÄÌ¤·¤À¤¬¡¢À¯¸¢¤Ï´íµ¡Åª¤Ê¹ËÅÏ¤ê¤¬Â³¤¯¡£¤³¤Î1¤«·î¤¢¤Þ¤ê¤ÇÁíºÛÁª¡¢¤½¤·¤ÆÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀÁíÁªµó¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¿É»À¤òçÓ¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤À¡£¼êÄË¤¤ÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¿Ê¼¡Ïº»á¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀ¯¼£¤Î¸¶ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¡×¤È¸Î¶¿¤«¤é¸«¼é¤ë½ÅÄÃ¤¬¤¤¤ë¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡¦¹Ìî¿¿»Ì»á¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¾®Àô²È¤Î¹ñ²ÈÏ·¡ÉËÒÅç¸ù»á¤È¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö°ÂÇÜ»ÙÇÛ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡Öº£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹ó¤¤Áªµó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÍè¤Ï¡È°ÂÇÜÀ¯¼£¤È¤Î·èÊÌ¡É¤È¤¤¤¦Å¾´¹ÅÀ¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Îð§Ï©¤äÎ¢¶âÌäÂê¤ò´Þ¤á¡¢10Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿°ÂÇÜ»ÙÇÛ¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò°ú¤¡¢¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ê¼¡Ïº·¯¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¼¹¹ÔÉô¤Ï¸Å¤¤°á¤òÃ¦¤®µî¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢Èó¸øÇ§¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÅÞ»ÙÉô¤Ë¤â2000Ëü±ß¤ò»Ùµë¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢¤à¤·¤í¸Å½¤¤ÏÀÍý¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÏªÄè¤·¤¿¡£°ÂÇÜ»ÙÇÛ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿ÀÆàÀî¤Î¥É¥ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¸µ¿ÀÆàÀî¸©µÄ²ñµÄÄ¹¤ÎËÒÅç¸ù»á¡Ê80¡Ë¤À¡£²£¿Ü²ì»ÔµÄ¤ò3´ü¡¢¸©µÄ¤ò9´üÌ³¤á¤¿¤¬¡¢ËÒÅç»á¤Ë¤Ï¤â¤¦1¤Ä¤Î´é¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎÁÄÉã¡¦½ãÌé»á¡Ê¸µËÉ±ÒÄ£Ä¹´±¡Ë¡¢Éã¤Î½ã°ìÏº»á¡Ê¸µ¼óÁê¡Ë¤ÎÈë½ñ¤òÌ³¤á¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤Î¤³¤È¤ÏÅÞ¿ÀÆàÀî¸©Ï¢¤Ç»Ù¤¨¤¿¡£57Ç¯¤ËµÚ¤ÖÀ¯¼£²È¿ÍÀ¸¤ò¾®Àô²È¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡Ö¹ñ²ÈÏ·¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡³¤·³¤«¤é³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ËÅ¾¤¸¤¿Á¥¾è¤ê¤òÉã¤Ë»ý¤ÄËÒÅç»á¤Ï¡¢²£¿Ü²ì¤Ç½ã°ìÏº»á¤ÎÄï¤ÈÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿±ï¤«¤é½ãÌé»á¤ò¼êÅÁ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¾®Àô²È¤Î½ñÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1969Ç¯¤Î½ãÌé»á¤Î»à¸å¡¢Î©¸õÊä¤·¤¿½ã°ìÏº»á¤ÎÁªµó¸½¾ì¤ò»ÅÀÚ¤ê¡¢2009Ç¯¤Ë²£¿Ü²ì¤ÎÃÏÈ×¤¬¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¸å¤â¸©µÄ¤ä»ÔµÄ¤ËâË¤ß¤òÍø¤«¤»¤¿¡£
¡¡¸©µÄÁª¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤ÏÏ¢Â³¥È¥Ã¥×ÅöÁª¤ÎÍ¾ÎÏ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºò½Õ¤Ë°úÂà¡£º£²ó¤Î½°±¡ÁªÃæ¤â¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎÁªµó»öÌ³½ê¤ËÏ¢Æü´é¤ò½Ð¤·¡¢¸©Ï¢¤äµÄ°÷¤«¤é²¿ÅÙ¤âÁêÃÌ¤ÎÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢»ä¤ÏËÒÅç»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÃÏÊý¤Î·èÄê¤òÊ¤¤·¤¿
¡¡ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï½÷À¸õÊä¤ò²áµîºÇÂ¿56¿ÍÍÊÎ©¤·¤¿¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÉÔµºÜµÄ°÷¡×¤Î½ÅÊ£¶Ø»ß¤Ç¶õ¤¤¤¿ÈæÎã¤ÎÏÈ¤òËä¤á¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ï·ç¤±¤¿¡£
¡Ö¿Ê¼¡Ïº·¯¤Î»×¤¤¤ÏÈ¾Ê¬¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ËÜµ¤¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤é½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¿Ê¼¡Ïº·¯¤Ï±ÊÅÄÄ®¤ÎÏÀÍý¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¡¢´´»öÄ¹¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë»ä¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡¢°Ê²¼¡Ö¡×¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËÒÅç»á¡Ë
¡¡¤Ê¤¼¡È¸À¤¤¤Ê¤ê¡É¤ÈÃÇ¤¸¤ë¤Î¤«¡£ËÒÅç»á¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ²¦¹ñ¡¦¿ÀÆàÀî¤¬Êø²õ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃ²Â©¤·¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¿Ê¼¡Ïº·¯¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Ï¢²ñÄ¹¤È¤·¤Æ10·î¾å½Ü¤ËÃÏ¸µ¤ÎÃç´Ö¤È·è¤á¤¿¸õÊä¼ÔÇ§Äê¤Î°Æ¤ò¡¢ÅÞ¼¹¹ÔÉô¤Î·èÄê¤ÇÊ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²áµî4²óÏ¢Â³¤ÎÈæÎãÉü³è¤À¤Ã¤¿·Ð²á¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢4¶è¤È9¶è¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©Ï¢¤Ï¡ÖÂàÏ©¤òÃÇ¤Ä¡×°ÕÌ£¤ÇÈæÎã½ÅÊ£¤Ê¤·¤Ç¿½ÀÁ¤·¤¿¤¬¡¢Î¢¶âÌäÂê¤Ë¤è¤ë½ÅÊ£¶Ø»ß¤ÎÁ°¿¦¤¬Â³½Ð¤·¤¿±Æ¶Á¤òÄ´À°¤¹¤ë¤¿¤á¤«¡¢ÅÞ¼¹¹ÔÉô¤Ï2¿Í¤Î½ÅÊ£¤òÇ§¤á¤¿¡£·ë²Ì¤Ï2¿Í¤È¤âÍîÁª¡£»´ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸©Ï¢²ñÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¿Ê¼¡Ïº·¯¤Ï¡¢¡Ø¤Ê¤¼ÃÏÊý¤Î·èÄê¤òÊ¤¤¹¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤òÎ©¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ª¤«¤·¤¤¡£´´»öÄ¹¤Ë¡¢¡ØÌÛ¤Ã¤ÆÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Î»ä¤Î»×¤¦ÄÌ¤ê¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÓ·Òê¤òÀÚ¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ËÒÅç»á¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¡¢ÃÏÊý¤Î¸½¾ì¤Ë¼ª¤òÂß¤µ¤Ê¤¤¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂÎ¼Á¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹Ç¯¡¢´ÅÍøÌÀ¡¦¸µ´´»öÄ¹¤¬½ÐÇÏ¤·¤¿Áªµó¶è¡¦¿ÀÆàÀî13¶è¡Êµì13¶è¤¬¿·13¶è¤È20¶è¤Ê¤É¤Ë¶è³ä¤êÊÑ¹¹¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»°É©¾¦»ö¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸øÊç¤Ë±þ¤¸¤¿½÷À¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¸þ»³½ß»á¤¬ÆâÄêÀ£Á°¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯6·î¡¢ÅÞËÜÉô¤«¤éÄó¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î¸µ·Ð»º´±Î½¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤³¤Î¸µ´±Î½¤ÏÎ©Ì±Á°¿¦¤ËÇÔ¤ì¡¢ÍîÁª¤·¤¿¡£Â¾Êý¡¢ËÌ³¤Æ»8¶è¤ËÅ¾½Ð¤·¤¿¸þ»³»á¤ÏÎ©Ì±¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢°©ºäÀ¿Æó»á¤ËÆùÇö¤·¤ÆÈæÎãÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿¡£ËÒÅç»á¤ÎÉ½¾ð¤Ï¸±¤·¤¤¡£
¡Ö±ÊÅÄÄ®¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤ÇÃÏÊý¤ÎÈ½ÃÇ¤òÊ¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¿Ê¼¡Ïº·¯¤ÏÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆÎ¨Ä¾¤ËÈ¿¾Ê¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¸å¤ÇÊ¤¤µ¤ì¤¿ÃÏÊý¤Ë¤ÏÉÔ¿®´¶¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÁªµó¤ËÉé¤±¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ê¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¹Ìî¿¿»Ì¡Ê¤Ò¤í¤Î¡¦¤·¤ó¤¸¡Ë¡¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡£¿À¸Í¿·Ê¹µ¼Ô¡¢ÃöÀ¥Ä¾¼ù»öÌ³½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£2017Ç¯¡¢¡Ø¾Ã¤µ¤ì¤¿¿®¶Ä¡Ù¡Ê¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë¡Ë¤Ç¾®³Ø´Û¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÂç¾Þ¼õ¾Þ¡£¶áÃø¤Ë¡ØËÛÎ®¡¡¥³¥í¥Ê¡ÖÀìÌç²È¡×¤Ï¤Ê¤¼¾Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2024Ç¯11·î22Æü¹æ