【武蔵野Ｓ】初のマイルに挑むダート連対率１００％馬は６枠１０番 ムーア騎手騎乗のタマモロックは７枠１２番 枠順確定
◆武蔵野Ｓ・Ｇ３（１１月９日、東京競馬場・ダート１６００メートル）
枠順が１１月８日、決定した。
ダート１４００メートルで今年の根岸Ｓを含む全６勝を挙げているエンペラーワケア（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）は、６枠１０番から初のマイル戦へ臨む。ライアン・ムーア騎手が騎乗するタマモロック（牡４歳、美浦・伊藤圭三厩舎、父へニーヒューズ）は７枠１２番に、エルムＳからの重賞連勝を狙うペイシャエス（牡５歳、美浦・小西一男厩舎、父エスポワールシチー）は５枠９番になった。
決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）ビヨンドザファザー 牡５ ５７ 北村 友一
（２）ゼットリアン 牡４ ５７ 大野 拓弥
（３）キタノヴィジョン 牡７ ５７ 戸崎 圭太
（４）ペリエール 牡４ ５７ 石川裕紀人
（５）メイショウテンスイ 牡７ ５７ 吉田 豊
（６）ドルチェモア 牡４ ５７ 三浦 皇成
（７）エルゲルージ 牡５ ５７ 藤岡 佑介
（８）サヴァ 牡６ ５７ 岩田 康誠
（９）ペイシャエス 牡５ ５７ 横山 和生
（１０）エンペラーワケア 牡４ ５７ 川田 将雅
（１１）ショウナンライジン 牡４ ５７ 柴田 善臣
（１２）タマモロック 牡４ ５７ ライアン・ムーア
（１３）カズペトシーン 牡４ ５７ 西村 淳也
（１４）サンライズホーク セン５ ５７ ミルコ・デムーロ
（１５）イーグルノワール 牡３ ５６ 菅原 明良