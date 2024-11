20代〜30代の毛穴悩みにフォーカスした、新日本製薬が展開するスキンケアブランド「パーフェクトワンフォーカス」

「パーフェクトワンフォーカス」より、「ちいかわ」とコラボレーションした限定デザインの「スムースクレンジングバーム」と「スムースクレンジングバーム ディープブラック」が登場!

パッケージには、「ちいかわ」をはじめ「ハチワレ」や「うさぎ」がデザインされています☆

パーフェクトワンフォーカス 「ちいかわ」コラボ「スムースクレンジングバーム」

スケジュール:

2024年11月15日(金)販売店舗:Qoo10・楽天など各種モール2024年11月25日(月)以降順次販売店舗:全国の取扱店舗

新日本製薬が展開するスキンケアブランド「パーフェクトワンフォーカス」より、「ちいかわ」とコラボレーションした限定デザインの「スムースクレンジングバーム」が数量限定で登場。

ラインナップは「スムースクレンジングバーム」と「スムースクレンジングバーム ディープブラック」の2種類です。

それぞれパッケージには「ちいかわ」や「ハチワレ」「うさぎ」などが描かれ、クレンジングバームの香りから着想を得たデザインになっています。

スムースクレンジングバーム

価格:2,970円(税込)

内容量:75g

毛穴悩みに適した、W洗顔不要の「スムースクレンジングバーム」

毛穴の黒ずみケアをしながら、しっかりメイクもスルッと落とし、28種の保湿成分が潤いを与えてくれます。

肌の土台からケアし、毛穴スッキリ潤い肌へと導きます。

パッケージは、柑橘系の爽やかな香りから着想を得たデザイン。

「スムースクレンジングバーム」のパッケージには「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「シーサー」が描かれています。

キャップのカラーは、「シーサー」のたてがみイメージです。

スムースクレンジングバーム ディープブラック

価格:2,970円(税込)

内容量:75g

黒ずみ汚れ除去成分の炭や泥、金ビタミンCが配合されたクレンジングバーム。

角栓の原因となる皮脂やケラチンにアプローチする角栓クリア成分も配合されています。

黒ずみ毛穴にお悩みの方や、しっかりメイクをやさしく落としたい方、毛穴対策にこだわりたい方におすすめのスキンケアグッズです。

パッケージは、ローズの華やかな香りをイメージしたデザイン。

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」が描かれています。

キャップのカラーは、「モモンガ」しっぽイメージです。

「さすまたスパチュラ」付き限定セット

価格:5,940円(税込)

販売店舗:新日本製薬公式オンラインショップ、Qoo10、楽天

コラボクレンジングバーム2個セットに「さすまたスパチュラ」を付けた特別セットが数量限定で登場。

作中に登場する「ちいかわ」の武器「さすまた」と、クレンジングバームをすくう「スパチュラ」を組み合わせた、ここでしか手に入らないとっておきのグッズです。

手のひらサイズで、とってもかわいいデザイン。

コラボグッズと一緒に撮影して楽しむのもおすすめです。

「ちいかわ」とコラボレーションした限定パッケージのクレンジングバーム。

パーフェクトワンフォーカスの「ちいかわ」コラボ「クレンジングバーム」は、2024年11月15日(金)より発売です☆

