ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は卓上をスッキリ片付けられる「スヌーピー」デザインの「カトラリーケースとしても使える卓上収納ボックス」を紹介します!

ベルメゾン「スヌーピー」カトラリーケースとしても使える卓上収納ボックス

価格:8,990円(税込)

サイズ:幅30、奥行12、高さ10cm

主材:プリント紙化粧繊維板(MDF)、繊維版(MDF<ラッカー塗装>)、PET

引出内寸 幅26.5、奥行9.5、高さ4cm

上段収納部内寸 幅28、奥行き10、高さ2cm

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

木目調のデザインで、どこに置いてもなじみやすい、ベルメゾンの「スヌーピー」カトラリーケースとしても使える卓上収納ボックス 。

食事を楽しむ「スヌーピー」の姿があしらわれた、ナチュラルな雰囲気のデザインです☆

フタはクリアの窓付きで中に入れたものが見やすく、立てておけるのも便利。

カトラリーケースとしてはもちろん、テーブル上で文房具をしまったり、上段・下段で使い分けたりもできます。

置き場所を選ばないデザインだから、玄関まわりで鍵や印鑑などを入れるケースとしても活躍するグッズです!

ナチュラルな木目調のデザインでマルチに使える、「スヌーピー」デザインの収納ボックス。

「スヌーピー」カトラリーケースとしても使える卓上収納ボックスは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

