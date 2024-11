ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は「ニョロニョロ」と「リトルミイ」のデザインがかわいい「ムーミン」ニョロニョロ階段マット・15枚セットを紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」ニョロニョロ階段マット・15枚セット

価格:9,990円(税込)

1枚サイズ:幅約45×奥行き約21cm(折り曲げ部:約45×4cm)

セット内容:同柄15枚セット

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

階段にピタッと吸着して、生活音や傷つきを防ぐ、15枚セットの階段マット。

折り曲げ付きで厚みがあり、足音がしにくいマットです!

足裏にやさしい踏み心地で、蛍光インクでプリントされた黄色部分は、薄暗くても見やすいカラー。

デザインのアクセントにもなっており、帯電した「ニョロニョロ」に触れ、電球に灯りをともす「リトルミイ」の姿がユニークです。

「ニョロニョロ」たちの白色部分はすべりにくいプリントで機能的。

裏面はズレにくい吸着仕様で、階段の安全対策に使えます☆

15枚セットの階段マットで、階段をおしゃれにコーディネートしながら安全性を高められるグッズです!

「ニョロニョロ」と「リトルミイ」のデザインがユニークな、15枚セットの階段マット。

「ムーミン」ニョロニョロ階段マット・15枚セットは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて発売中です☆

©Moomin Characters TM

