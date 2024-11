ウェスティンホテル東京の特製おせち「龍の舞」が予約受付をスタート。

日本料理「舞」と広東料理「龍天門」が共作した、2段重の特製おせちで2025年のお正月を迎えられます!

ウェスティンホテル東京「舞/龍天門」共作「龍の舞」

予約期間:〜2024 年12月10日(火)18:00

受取日:2024年12月31日(火)

受取時間:11:00〜21:00

受取場所:パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京(1F)

価格:54,000円(税込)※4名分

販売数:限定20個

サイズ:各約24cm×高さ 約16cm(2段重)

問い合わせ:ウェスティンホテル東京レストラン予約(03-5423-7865)10:00〜20:00

※宅急便での発送は不可、ホテルでの受け渡し限定

※2024年12月31日(火)11:00〜21:00までにお受け取りください

2024年に開業30周年を迎えた都会のウェルネスホテル「ウェスティンホテル東京」が、2025年のお正月に向けて、2段重の特製おせち「龍の舞」を予約販売。

総料理長監修、日本料理「舞」と広東料理「龍天門」による、数量限定の共作おせちの予約を2024年12月10日まで受け付けています。

竜の舞 お品書き

一の重:日本料理「舞」より1. 伊勢海老 黄金焼き2. 銀鱈西京焼き3. 帆立幽庵焼き4. からすみ5. いくら醬油漬6. 数の子7. 蟹の月環8. 粉吹きごまめ9. 鰊昆布巻き10. 鶏松風焼11. 柚子釜 黒豆蜜煮 ちよろぎ12. 伊達巻13. 栗金団 渋川栗14. 紅白蒲鉾15. 紅白なます ゆで蛸 津久羽根 水前寺海苔16. 市田柿バター17. 味噌煎り手毬麩18. 酢取茗荷19. 梅人参20. 花蓮根根甘酢二の重:広東料理「龍天門」より1. 才巻海老の塩煮2. 鶏の塩卵包み蒸し3. 鮑の紹興酒煮4. 胡瓜の甘酢漬け5. 牛すねの香味煮6. 皮蛋入りクリームチーズ7. くらげの冷菜8. いくらの紹興酒漬け添え9. 龍天門XO醤10. やまゆりポーク香港式叉焼11. 大豆の香料煮12. 栗豆の甘露煮13. 胡桃の飴炊きココナッツ風味14. 合鴨の香港式焼き物15. タラバ蟹の山椒風味漬け16. アプリコット 棗(ナツメ)の蜜煮17. 甘海老入り焼売18. 桃饅頭19. 龍天門月餅

ウェスティンホテル東京の特製おせち「龍の舞」は、伝統的な和のお祝い料理と本格的な広東料理の華やかな品々を贅沢に楽しめる2段重。

一の重には、日本料理「舞」の料理長が選び抜いた素材を使い、繊細な匠の技で時間をかけて作り上げた伝統的なおせち料理が詰まっています!

二の重には、広東料理「龍天門」料理長による、広東料理で縁起がよいとされる素材をふんだんに使用した祝い料理の数々を用意。

鮑やタラバ蟹などの海鮮料理に加え、豪華な肉や野菜料理などが入っています。

日本料理と広東料理の豪華な品々を惜しみなく詰め合わせた、ホテルならではの本格的なおせちです☆

日本料理「舞」と広東料理「龍天門」による、新年に相応しい豪華な本格おせち。

ウェスティンホテル東京「舞/龍天門」共作「龍の舞」は、2024年12月10日18字まで予約受付中です!

※メニュー内容や営業時間、メニュー提供時間は変更になる場合があります

