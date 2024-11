韓国コスメ&グッズショップ「韓流百貨店」の東京2店舗、大阪3店舗、ECサイト2店舗で韓国スキンケアブランド「FoRest by Greenfinger」(フォレストバイグリーンフィンガー)の取り扱いを開始しました。

韓流百貨店「FoRest by Greenfinger」

韓国コスメ&グッズショップ「韓流百貨店」の東京2店舗、大阪3店舗、ECサイト2店舗で韓国スキンケアブランド「FoRest by Greenfinger」(フォレストバイグリーンフィンガー)の取り扱いを開始。

モデルは、つるつるビー玉肌として評判の人気KPOPグループSEVENTEENのSEUNGKWAN(スングァン)さんで、スングァンさん愛用商品は、「ブ・スングァン リテム」(“ブ・スングァン管理アイテム”の略)として人気があります。

2024年10月に大阪で開催されたPOPUPコーナーで限定販売をして好評だった特別グッズセットを韓流百貨店限定で11月より販売を開始!

【基本のスキンケアセット】

・フォレストピトン水分CICA セラムトナー

・フォレストピトン水分CICA クリーム

・フォレスト オリジナルグッズ3点

【SEVENTEEN SEUNGKWAN Pickセット】

・フォレストピトン水分CICA セラム

・フォレストピトン水分CICA セラムパッド

・フォレスト オリジナルグッズ3点

「SEUNGKWAN Pick(スングァンピック)」とは、2024年7月にソウル江南で開催したPOPUPストアにSEVENTEEN SEUNGKWANさんが訪れた際、自ら購入シートに記入をして、自身で購入された商品のことです。

韓流百貨店5店舗では、SEUNGKWANさんの等身大パネルが飾られています。

SEUNGKWAN Pick!(スングァンピック!)

【「FoRest by Greenfinger」について】

「FoRest by Greenfinger」は、20年連続「韓国で最も尊敬される企業」に選ばれている「ユーハン・キンバリー」が手掛けるブランドです。

韓国の国民的ベビー&キッズ向けブランド「GREEN FINGER」の姉妹ブランドです。

製紙業から始まったユーハン・キンバリーは、「紙は木から作るので、使った分は返さなければならない」という考えのもと、各地で森を作る植林活動を行っています。

「FoRest by Greenfinger」も青い森の安らぎからインスピレーションを受け、「For Your Rest あなたの休息のために」現代人の疲れた肌へ休息を与えることをコンセプトに作られました。

【韓流百貨店 「FoRest by Greenfinger」取り扱い店舗一覧】

<東京>

■韓流百貨店 本店

〒169-0073 東京都新宿区百人町1-7-15

TEL:03-3203-8080

■韓流PLAZA

〒169-0073 東京都新宿区百人町2-1-2 K-PLAZA2 B1 韓流PLAZA

TEL:03-5292-5959

<大阪>

■韓流百貨店 大阪コリアンタウン店

〒544-0034 大阪市生野区桃谷5-5-6 1F

TEL:06-7178-8409

■韓流百貨店 鶴橋駅前店

〒537-0024 大阪府東成区東小橋3-15-4 サンエイ中日ビル1F

TEL:06-6736-5694

■Sudii 鶴橋1号店

〒544-0034 大阪市生野区桃谷3-7-16 1F

TEL:06-7172-0536

【韓流百貨店ECサイト】

■Miraclim 楽天市場

https://www.rakuten.co.jp/miraclim/

■Sudii 楽天市場

https://www.rakuten.co.jp/skindesign/

韓流百貨店 本店・韓流PLAZA

韓流百貨店 鶴橋駅前店・大阪コリアンタウン店

Sudii 鶴橋1号店

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post モデルはSEVENTEENのスングァン!韓流百貨店「FoRest by Greenfinger」 appeared first on Dtimes.