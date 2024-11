東京司法書士会では、一般市民からの相談を受け自殺防止をはかるため、面談及び電話による「暮らしとこころの何でも相談会」を開催します。

東京司法書士会「暮らしとこころの何でも相談会」

日程 :令和7年1月〜令和7年3月の毎月第4水曜日

:令和7年1月22日(水)、2月26日(水)、3月26日(水)

時間 :18時00分〜21時00分(最終受付:19時50分)

方法 :面談による相談

会場 :司法書士会館(東京都新宿区四谷本塩町4番37号)

相談料:無料

*事前予約不要です。

当日、会場までお越しください。

自ら死を選ぶまでに追い詰められてしまう過程は、いくつかのトラブルが連鎖していく過程であると言われています。

そして、法的側面からのアプローチで解決できるトラブルばかりではありません。

この相談会は、当会と一般社団法人東京精神保健福祉士協会及び一般社団法人東京公認心理師協会の連携による相談会であり、司法書士のみならず精神保健福祉士又は公認心理師・臨床心理士も一緒に相談に対応できる体制を整えており、これが、本相談会の一番の特長となっています。

【電話相談会の概要】

日程 :令和7年1月〜令和7年3月の毎週第1、第3水曜日(祝日および休日を除く)

令和7年1月15日(水)、2月5日(水)、2月19日(水)、

3月5日(水)、3月19日(水)

時間 :18時00分〜21時00分(最終受付:20時30分まで)

方法 :電話による相談

電話番号:0120-895-800

相談料 :無料

