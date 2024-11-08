【エリザベス女王杯】完全復活Ｖ狙うレガレイラは４枠７番 重賞連勝目指すシンリョクカは４枠８番からの発走
◆第４９回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１０日、京都競馬場・芝２２００メートル）
出走馬１７頭の枠順が１１月８日、決定した。
唯一の３歳馬で、昨年末のホープフルＳ以来の勝利を狙うレガレイラ（牝３歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は４枠７番から発走する。
一昨年の秋華賞勝ち馬のスタニングローズ（牝５歳、栗東・高野友和厩舎、父キングカメハメハ）は６枠１１番、前走の新潟記念で牡馬相手に重賞初勝利を挙げたシンリョクカ（牝４歳、美浦・竹内正洋厩舎、父サトノダイヤモンド）は４枠８番に入った。
決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）
（１）ホールネス 牝４ ５６ 坂井 瑠星
（２）ライラック 牝５ ５６ 石川 裕紀人
（３）ルージュリナージュ 牝５ ５６ 池添 謙一
（４）コンクシェル 牝４ ５６ 岩田望来
（５）モリアーナ 牝４ ５６ 岩田 康誠
（６）ピースオブザライフ 牝４ ５６ 団野 大成
（７）レガレイラ 牝３ ５４ クリストフ・ルメール
（８）シンリョクカ 牝４ ５６ 木幡 初也
（９）キミノナハマリア 牝４ ５６ 鮫島 克駿
（１０）エリカヴィータ 牝５ ５６ 藤岡 佑介
（１１）スタニングローズ 牝５ ５６ クリスチャン・デムーロ
（１２）シンティレーション 牝５ ５６ トム・マーカンド
（１３）サリエラ 牝５ ５６ ライアン・ムーア
（１４）ハーパー 牝４ ５６ 武 豊
（１５）ゴールドエクリプス 牝５ ５６ 田口 貫太
（１６）ラヴェル 牝４ ５６ 川田 将雅
（１７）コスタボニータ 牝５ ５６ 松山 弘平