ビクトリア・プルゼニvsソシエダ 試合記録
【ELリーグフェーズ第4節】(ドーサン・アリーナ)
ビクトリア・プルゼニ 2-1(前半1-1)ソシエダ
<得点者>
[ビ]P. Adu(13分)、D. Vašulín(89分)
[ソ]オーリ・オスカールソン(35分)
<警告>
[ビ]J. Paluska(37分)、L. Červ(56分)、M. Havel(90分+6)
[ソ]イゴール・スベルディア(42分)、ミケル・オヤルサバル(72分)、ジョン・アランブル(90分+6)、ルカ・スチッチ(90分+7)、ナイフ・アゲルド(90分+8)
観衆:11,130人
└久保建英が2か月ぶり連続先発も連発ならず…ELで苦戦続くソシエダ、チェコ遠征で敗れ負け越しターン
ビクトリア・プルゼニ 2-1(前半1-1)ソシエダ
<得点者>
[ビ]P. Adu(13分)、D. Vašulín(89分)
[ソ]オーリ・オスカールソン(35分)
<警告>
[ビ]J. Paluska(37分)、L. Červ(56分)、M. Havel(90分+6)
[ソ]イゴール・スベルディア(42分)、ミケル・オヤルサバル(72分)、ジョン・アランブル(90分+6)、ルカ・スチッチ(90分+7)、ナイフ・アゲルド(90分+8)
観衆:11,130人
└久保建英が2か月ぶり連続先発も連発ならず…ELで苦戦続くソシエダ、チェコ遠征で敗れ負け越しターン