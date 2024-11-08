・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７２．３６ドル（＋０．６７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２７０５．８ドル（＋２９．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３１７６．５セント（＋５４．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５７１．５０セント（－１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２７．５０セント（＋１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０１５．５０セント（＋２１．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２８６．２０（＋４．７６）

出所：MINKABU PRESS