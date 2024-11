「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama」が2025年1月12日(日)、13日(月・祝)にK-Arena Yokohamaにて開催されることが発表された。本イベントは”SKY-HI×日本テレビ”が贈るダンス&ボーカルプロジェクト「D.U.N.K.-DANCE UNIVERSE NEVER KILLED-」の第3章となる音楽フェス。これまでもBMSG所属アーティストに加え、DREAMS COME TRUE、GENERATIONS、ATEEZら豪華アーティストによるパフォーマンスなどを披露。第1章、第2章ともに大盛況で幕を閉じた。

そして第3章となる「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama」は今回も2DAYSでの開催。出演アーティストが発表され、SKY-HI、BE:FIRST、Aile The Shota、MAZZELらBMSG所属アーティストと、過去に出演経験のある超特急、&TEAMに加え、今回新たに、郄橋海人(King & Prince)、PSYCHIC FEVERの参戦が決定。さらに、1日目には日本テレビ系にて放送されたテレビ番組「Apartment B」とのコラボステージが決定した。LEO(ALI)、荘子it (Dos Monos)、アオイヤマダ、BE:FIRST、ShowMinorSavageが出演。様々な組み合わせで豪華スペシャルセッションを届ける。11月8日正午以降、随時各FC最速先行&ローソンチケット最速先行の受付が開始する。■SKY-HI コメントプロジェクトスタートからまだ一年と半ではあるのですが、D.U.N.K.のある芸能界、D.U.N.K.のあるダンス&ボーカルシーンが当たり前になってきたことを感じます。日頃からサポートくださっているすべての方々に心から感謝致します。様々な事務所に所属し、様々なバックグラウンドを持つ方々が一堂に会し、鎬を削り、またコラボレーションによる化学反応を見せる。やりたいと思った事を実現する場がある。この必要性は未だ高まりを感じており、この度第三章を開幕するに至りました。誰だって、どんな形の夢だって見ていいし、叶えられる。そんなメッセージがステージから伝わってくる二日間に出来ると思いますので、誠心誠意頑張って参ります。改めて、ご賛同、ご協力いただいている全ての芸能事務所様、そしてご参加くださる全てのアーティスト、アイドルの方々に心からの感謝とリスペクトを表明致します。それでは、1/12,13、Kアリーナ横浜でお会いしましょう。■超特急 コメントまた出演できるとは…ッ!!初めて出演させていただいた時に頂戴したD.U.N.K.Tシャツを今でもリハで愛用しまくっているメンバーがいるほど、D.U.N.K.への愛が強いのは勿論。相も変わらず豪華すぎる共演者方に囲まれてどんな表情をしていいのか迷いますが、こういう時こそ変顔でもしたいと思います。何が言いたいのかよくわからなくなってきましたが、とにかく、かまします!楽しみます!!(リョウガ)■郄橋海人(King & Prince) コメント日郄さんを始め、たくさんのアーティストの皆さんが作り上げてきた「D.U.N.K.」に自分が参加するという事実に、震えます。普段はKing & Princeとして、二人でパフォーマンスをしているのですが、そんな自分が一人で立ち向かうということに、震えます。でもこんな素敵な機会にただ震えているのはもったいないので、震えるのはやめて楽しもうと思います!誰よりも楽しく踊って、楽しく歌って、みんなと過ごせるこの空間を楽しんで、楽しく帰って、楽しく寝たいと思います!心から!■BE:FIRST コメントD.U.N.K.も3回目ということで、開催決定おめでとうございます。そして、引き続き今回も出演させていただけること、大変嬉しく思います。D.U.N.K.と共に僕らBE:FIRSTも成長してきたと思っているので、少しでも盛り上げられるように皆さんと楽しめたらと思います。■&TEAM コメント第1回目から関わらせていただき、本当にたくさんのことを学ばせていただいたD.U.N.K.に再び参加させていただくことができて光栄です!デビューしたばかりの未熟な僕たちに大きなステージを経験させてくださり、ダンスボーカルの可能性を教えてくださったSKY-HIさんと、素晴らしい共演者の皆さんと、D.U.N.K.を盛り上げられるように頑張ります!そして僕たち&TEAM自身も全力で楽しんで参加させていただきます!(EJ)<イベント情報>「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama」2025年1月12日(日)・13日(月祝)Kアリーナ横浜開場15時30分・開演17時(予定)出演者:DAY1SKY-HI / 超特急 / 郄橋海人(King & Prince) / PSYCHIC FEVER / &TEAM< 「Apartment B」 Special Session ! !」 >LEO (ALI) / 荘子it (Dos Monos ) / アオイヤマダ / BE:FIRST / ShowMinorSavage ...and moreDAY2SKY-HI / 超特急 / 郄橋海人(King & Prince) / BE:FIRST / Aile The Shota / &TEAM / MAZZEL...and moreチケット:19000円(税込) D.U.N.K.オフィシャルLEDバンド付き主催:D.U.N.K. Showcase 製作委員会企画:SKY-HI制作:SHOW DESIGN / Avex Live Creative運営:SOGO TOKYO公式HP https://dunk.dance/ 公式X https://twitter.com/dunk_dance