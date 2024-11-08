「arrows We2 FCG02」浮上！ 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2024/11/8
「BCNランキング」2024年10月28日〜11月3日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（機種別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 Pixel 8a(au)（Google）
3位 arrows We2 FCG02（FCNT）
4位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
5位 arrows We2 F-52E（FCNT）
6位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
7位 Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）
8位 Reno11 A(Y!mobile)（OPPO）
9位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
10位 moto g64y 5G(Y!mobile)（Motorola Mobility）
AQUOS wish4 SH-52E
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 Pixel 8a(au)（Google）
3位 arrows We2 FCG02（FCNT）
4位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
5位 arrows We2 F-52E（FCNT）
7位 Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）
8位 Reno11 A(Y!mobile)（OPPO）
9位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
10位 moto g64y 5G(Y!mobile)（Motorola Mobility）
AQUOS wish4 SH-52E
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。