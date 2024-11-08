£³£¶ºÐ¡¦ÅÏÉô¶ÇÅÍ¡Ö¶¥µ»¿ÍÀ¸¤Î½¸ÂçÀ®¡×£¶ÅÙÌÜ¸ÞÎØ¤Ø¡ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¸Ä¿ÍÀï¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡×¡Ä¸ÞÎØ¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ø½ÐÈ¯
¡¡¥¹¥¡¼¡¦¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Ê£¹ç¤Ç¸ÞÎØ£³Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤ÎÅÏÉô¶ÇÅÍ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬£·Æü¡¢£²£°£²£´¡Á£²£µÇ¯¿·¥·¡¼¥º¥ó»öÁ°¹ç½ÉÃÏ¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ë¸þ¤±¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é½Ð¹ñ¤·¤¿¡££¶ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©Âç²ñ¤ò¡Ö½¸ÂçÀ®¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¸ÞÎØ¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤ËÄ©¤à·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÈ¯Á°¤Î±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¶ÇÅÍ¤Ï¡Ö¼¡¤Î¸ÞÎØ¤Ï¼«Ê¬¤Î¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç£±¤Ä½¸ÂçÀ®¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ²ù¤¤¤Î»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ê£²£µÇ¯¤Î¡ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ê¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¹ñ¤ÎÁª¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÂç»ö¤À¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤ÈÃÄÂÎ¤Ç£²¤Ä¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸ÞÎØ¸å¤Î£²¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£×ÇÕ¤ÇÉ½¾´Âæ¤«¤é±ó¤¶¤«¤ê¡¢¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Ç¤Ï£³£°°Ì¡¢£²£²°Ì¤È¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¡£º£½Õ¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤Î²þÁ±¤ËÃå¼ê¡£¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡£¸Å¤¤µ»½Ñ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤¿ÊÊ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤¿¡×¡£Î¦¾å¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é½õÁö¤Î³ê¤ë´¶³Ð¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤«¤é¤â½õ¸À¤ò¤â¤é¤¦¤Ê¤ÉìÅÍß¡Ê¤É¤ó¤è¤¯¡Ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤Ë·Þ¤¨¤ë¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½Ð¤ì¤Ð¼«¿È£¶ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¸ÞÎØ¤òÁ°¤Ë¡¢º£µ¨¤Ï£²£µÇ¯£²¡Á£³·î¤ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥È¥í¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ë¤¬¹µ¤¨¤ë¡££°£¹Ç¯¤ËÃÄÂÎ¶â¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Ï£´ÅÙÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡££³£¶ºÐ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¸Ä¿ÍÀï¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤â¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡£¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÆÍÇË¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¤ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÓ¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£