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It was a real bitch to file my tax returns.
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The boss likes to sit around and bitch about everything.
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¤Þ¤¿¡Ò±î+¥¯¥½¡Ó¤Îapeshit¤È¡Ò¥³¥¦¥â¥ê+¥¯¥½¡Ó¤Îbatshit¤Ï¤É¤Á¤é¤â¡Ôµ¤¤¬¶¸¤Ã¤¿¡Õ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¼Ô¤Ï¡Ö¥¥ì¤ÆÈ¯¶¸¤·¤¿¡×¡ÊÎã: He went apeshit.¡Ë¤È½Ö´ÖÅª¤Ê¾õÂÖ¤òÉ½¤¹¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸å¼Ô¤Ï¡ÖÆ¬¤¬¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÎã:She¡Çs batshit crazy.¡Ë¤È¡¢¤¢¤ë¿Í¤ä½¸ÃÄ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ¼Á¤òÉ½¤¹¤Î¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
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¤Þ¤¿Â¾¤ÎÎã¤È¤·¤ÆMy bad.¡ÊÄ¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡Ö»ä¤Î°¤µ¡×¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍî¤ÁÅÙ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥¹¥é¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¡×¡Ö¤¹¤Þ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÂÌõ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿±Ñ¸ì¤Ç¤ÏIt¡Çs my fault.¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¡¼¥À¥ó½Ð¿È¤ÎNBAÁª¼ê¥Þ¥Ì¡¼¥È¡¦¥Ü¥ë¤Ï¤³¤ì¤¬½Ð¤Æ¤³¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤ËMy bad.¤òÏ¢È¯¡£¤½¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬My bad.¤ÎÈ¯¾Í¤À¤È¤«¡£
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I¡Çm sorry.¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¡×¤ÎÂ¾¤Ë¡Ö¡Ê¤³¤ÎÅÙ¤Î¤³¤È¤Ï¡Ë¤ªµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±¾ð¤Î°Õ¤òÉ½¤¹¤Î¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢My bad.¤Ë¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÁò¼°¤Î¾ì¤ÇI¡Çm sorry.¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËMy bad.¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸Î¿Í¤Î»à°ø¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤ï¤ì¥®¥ç¥Ã¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
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Screw it. = Fuck it.
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