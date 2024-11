思いがけない意味を持つスラングフレーズには気をつけたいものです(写真:metamorworks/PIXTA)

とくにスラング的な表現は、日本人が抱いているイメージと、実際のネイティブの使う意図が異なることがあります。そんな日本人がよく誤解する英語表現を、アメリカ在住の日英ネイティブで人気エンタメ翻訳家のMystery Parrot氏の新刊『ネイティブの真意がわかる 日本人が誤解する英語』より一部抜粋・再編してご紹介します。

bitchを下品な言葉と敬遠していたら会話が成立しない!

bitchというスラングはネイティブの日常会話には実に頻繁に登場するので、下品な言葉と敬遠していては会話が成立しないほどです。また、この言葉の本来の意味は《メス犬》ですが、日本で見聞きする《淫乱女・尻軽女》といった性的な意味合いはほぼ無く、これは和製英語が完全に暴走しているケースです。

日常会話におけるbitchの使用法は大きく4つあります。名詞と動詞として使用できます。

斂昌譟枩格の悪い女

The immigration officer was an unbelievable bitch.

(女性の)入国管理官は信じられないほど態度が悪かった

◆斂昌譟枉陲韻覆っ法言いなりになるヤツ

Don’t be a little bitch.

情けない態度はやめろよ

【名詞】不快で面倒な事柄

It was a real bitch to file my tax returns.

確定申告、超めんどかった

ぁ敍飴譟曠哀舛

The boss likes to sit around and bitch about everything.

(上司は)何もせずにただグチるのが好きなのよ

bitchという単語は公の場では使わないほうが無難ではありますが、アメリカでは割に日常的に使われています。ただ、やはり元が女性蔑視的な意味合いを持つ単語なので、若いリベラル層の間では差別用語として捉える向きもあり、責任ある地位についている人は気をつけたほうが無難(メディアなどではthe B-wordなどと言い換えます)です。

shitのコアイメージは「理不尽で面倒」

shitは《クソ》という意味のswear word(罵り言葉)ですが、コアイメージは日本語の《クソ》と同じで「いまいましい」「うざったい」「アホらしい」。例えばI have to do this shit.のshitはつまりthingで「コイツをやらなきゃならない」ですが、「理不尽で面倒なこと」という感覚の表現。

Don’t give me shit.は直訳すると「クソをよこすな」ですが、「いまいましいこと」は大体「耳が痛いこと」なので「批判的なことを言わないで」という意味。また、日本人が悩む「仕方ない」の表現によく使われる Shit happens.も「クソいまいましいことは起きるもの」で「しょうがない、気にするな」という意味です。

日本語でも「クソかわいい」とか「クソ強い」といった具合に程度が著しいことを表すポジティブな強調表現として《クソ》を使ったりもしますが、shitも同じ。例えばShe’s the shit.は「彼女こそサイコー」と最大限にイカしてることを、インパクトを込めて表した褒め言葉なのです。

shitと動物を組み合わせた熟語は多く、それぞれ微妙にニュアンスが異なります。例えば〈雄牛+クソ〉であるbullshitと〈馬+クソ〉のhorseshit はどちらも《嘘》ですが、前者は「あからさまな嘘」「真っ赤な嘘」という響きなのに対し、後者は「ウンザリするような嘘」とやや感情が入ると感じる人も。That’s a load of horseshit.で「それは完全な嘘っぱち」という意味に。

また〈猿+クソ〉のapeshitと〈コウモリ+クソ〉のbatshitはどちらも《気が狂った》なのですが、前者は「キレて発狂した」(例: He went apeshit.)と瞬間的な状態を表すのに対し、後者は「頭がどうかしている」(例:She’s batshit crazy.)と、ある人や集団の持続的な性質を表すのに使用します。

〈犬+クソ〉のdogshitで《最低品質》。例えば「Xのサーチ機能は最低」はX’s search function is dogshit.と言えます。また〈ニワトリ+クソ〉のchickenshitは《臆病者》で、「彼女は陰口は叩くけど、面と向かっては言えない小心者」はShe talks behind your back, but is too chickenshit to say it to your face.と言えます。

直訳ではわからない誤解しやすい表現はたくさんある!

「bitch」「shit」のように日本人の持っているイメージと異なる英単語を紹介しましたが、他にも英語には、単語レベルでは初心者でもわかるのに、2語、3語と組み合わさるとかなりの上級者でも理解できない、または誤解しがちな言い回しが際限なく存在します。

例えば、too much informationという表現。直訳すると「情報多すぎ」ですが、意外な意味で使われることがあります。「こんな話をわざわざ人前でしないで」と思う内容を、大勢の集まりで披露してしまう人いますね。こういうときネイティブはtoo much information(略してTMI)と言うのです。これは「それは他人に言うことじゃない」「聞いているほうが恥ずかしい」という意味です。

例えば、私のパートナーの親戚のおじさんは、親族の集まりでは必ず酔っぱらって自身の性的嗜好について話し出すのですが、それが始まると、その家の兄弟たちはThat’s a little too much information.などと呟き、それぞれ自分の妻や子供たちの肩をつかんでサーッと離れていきます。

too much information(TMI)は割に新しい言い回しで、それ以前は《過剰に共有する》という意味のoversharingを使って、You’re oversharing. と言ったり、《必要以上の》という意味のexcessive を使って、That’s a bit excessive.(それはちょっと必要以上だね)などと言ったものですが、1990年以降はもっぱらTMIを耳にするようになりました。

また他の例としてMy bad.(直訳すると「私の悪さ」)。これは「自分の落ち度」を意味するスラングで、「ごめん」「すまない」と和訳されます。きちんとした英語ではIt’s my fault.となりますが、スーダン出身のNBA選手マヌート・ボルはこれが出てこず、代わりにMy bad.を連発。それがチームメートに広がったのがMy bad.の発祥だとか。

My bad.は90年代以降よく聞かれるようになったフレーズのようで、同時期に放映され始めたアメリカのアニメ『ザ・シンプソンズ』のお父さん・ホーマーもよく口にします。I’m sorry.には真摯さがありますが、My bad.はややすっとぼけた響きで、ストレスなしに口にできる感じです。

I’m sorry.は「ごめん」の他に「(この度のことは)お気の毒です」と同情の意を表すのにも使えますが、My bad.にはそのような意味はないので、お葬式の場でI’m sorry.の代わりにMy bad.と言ってしまうと、故人の死因を作ったのかと思われギョッとされてしまいます。

思いがけないスラングフレーズにご注意を!





最後にご紹介するのは、screwという英語。《ネジ》やネジ回しの《スクリュードライバー》という意味ですが、ドラマなどでネイティブ同士の生きた会話を学習している方は screwを使った少し下卑た口語表現によく行き当たるかと。とは言えフレーズごとに少し意味が違うし理解しづらい、とも感じられるかもしれませんね。

一説によると、screw の語源はラテン語で《牝豚》のscrofa。豚の生殖器は受精確率を高めるためにネジとネジ穴構造になっているのでscrewは《螺旋状に回転するもの》全般を指すのですが、同時に《性交する》という意味も持つように。というわけでスラングscrewは《性交する》のfuckとほぼ100%置換可能。

screw/fuckが入る頻出スラング例

Screw it. = Fuck it.

どうでもいい、知ったこっちゃない

Screw you. = Fuck you.

くたばれ

I’m screwed. = I’m fucked.

終わった、詰んだ

screwはfuckの婉曲表現なのでその分だけインパクトも弱いと考えていいかと思います。fuck は《性交する》を意味する、いわゆるswear/cuss= curse word(罵り言葉)で、職場などきちんとした場面で避けるべき単語の筆頭に上げられます。screwは、curse wordではないという意見もあります。

とはいえscrewを使った表現にも色々あるので、自分の子供がI screwed up.(やらかしちゃった)と言う分には構わないけど、Screw you.(くたばれ)と言ったらやはり怒る、という親御さんも多いかと。このように、思いがけない意味を持つスラングフレーズには気をつけたいものです。

(Mystery Parrot : アメリカ在住のエンタメ翻訳家)