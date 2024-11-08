Ï·ÊÞÌîµå»¨»ï¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡×¤Î¿·¿Í²¦¤Ï¥¹¥¡¼¥ó¥ºÁª½Ð¡£¸õÊä¤ËÆþ¤Ã¤¿º£±Ê¾ºÂÀ¤ÏÍîÁª
¡¡Ï·ÊÞÌîµå»¨»ï¤Î¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡×¤¬£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¡¢º£µ¨¤ÎÊÆÂç¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦¤òÈ¯É½¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¤òÁª½Ð¡££±£µ¾¡¤·¤¿¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤ÏÁª½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ò¥ëÅê¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡Í¼±¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤ÇÁª½Ð¤¹¤ëÆ±¾Þ¡£º£µ¨¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ë¤âÀèÈ¯¤·¡¢µ¬ÄêÅêµå²óÉÔÂ¤Ê¤¬¤é£±£±¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¹£¶¤Î¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ï£²°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥á¥ê¥ë³°Ìî¼ê¤Ë£·¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Î¼õ¾Þ¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¤Ï£µ¿ÍÌÜ¡£
¡¡°ìÊý¡¢£±£µ¾¡£·ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£·£°¤ÎL¡¦¥Ò¥ë¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¥³¥ë¥È¥ó¡¦¥«¥¦¥»¥ë³°Ìî¼ê¤Ë£´¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÎÀÜÀï¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¤Ï£±£¹£¹£¶Ç¯£Ä¡¦¥¸¡¼¥¿¡¼ÆâÌî¼ê¡¢£²£°£±£·Ç¯£Á¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤Ë¼¡¤¤¤Ç£³¿ÍÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î£´¿Í°Ê³°¤ËÉ¼¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ïº£±Ê¤Î¤Û¤«¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î£Ê¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª³°Ìî¼ê¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î£Í¡¦¥¦¥£¥óÆâÌî¼ê¡£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î£×¡¦¥¢¥Ö¥ì¥¤¥æ³°Ìî¼ê¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Î£Ã¡¦¥¹¥ß¥¹Åê¼ê¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î£Á¡¦¥¦¥§¥ë¥ºÊá¼ê¤À¤Ã¤¿¡£