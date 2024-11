Nothing's Carved In Stoneが本日11月8日、coldrainのMasato (Vo) をフィーチャリングに迎えた新曲「All We Have feat.Masato (coldrain)」をデジタルリリースした。対バンやフェスなどでの共演で親交があった両バンドだが、今回はNothing's Carved In StoneがMasatoに打診してコラボレーションが実現した形だ。楽曲制作中に「シャウトパートを入れてみては」という話になり、「誰にオファーしようか」となった際にメンバー全員がMasatoの名前を思い浮かべたという。Nothing's Carved In Stoneにとっては、Vocalを客演に迎えた初の楽曲となる。

■「All We Have feat.Masato (coldrain)」

2024年11月8日(金)配信開始

配信リンク : https://NCIS.lnk.to/AWH

※デジタル (ダウンロード&ストリーミング)



2024年11月8日(金)配信開始配信リンク : https://NCIS.lnk.to/AWH※デジタル (ダウンロード&ストリーミング)

■東阪ワンマン<Perfect Sounds 〜For Rare Tracks Lovers〜>

10月11日(金) 大阪・GORILLA HALL OSAKA

11月15日(金) 東京・Zepp DiverCity

open18:00 / start19:00

▼チケット

一般 5,300円(税込) / 学割 3,800円(税込)



10月11日(金) 大阪・GORILLA HALL OSAKA11月15日(金) 東京・Zepp DiverCityopen18:00 / start19:00▼チケット一般 5,300円(税込) / 学割 3,800円(税込)

関連リンク

◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャルサイト

◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャルTwitter

◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャルFacebook

◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャルYouTubeチャンネル

◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャル通販サイト

◆Nothing’s Carved In Stone メンバーシップサイト『RULE’s』

◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャルサイト◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャルTwitter◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャルFacebook◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャルYouTubeチャンネル◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャル通販サイト◆Nothing’s Carved In Stone メンバーシップサイト『RULE’s』

「(Nothing's Carved In Stoneが)フィーチャリングゲストを呼んでいるイメージもなくて、その中でも一発目が俺か!ということで意外すぎた」──Masato (coldrain)Nothing's Carved In Stoneらしい疾走感あふれるサウンドにMasatoの力強いシャウトが加わったことで、よりアグレッシヴな仕上がりをみせるなど、コラボレーションが楽曲にもたらしたインパクトは大きいとのことだ。