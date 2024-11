Googleは5日(現地時間)、スマートフォン(スマホ)など向けプラットフォーム「Android」における月次セキュリティーパッチの2024年11月分を告示しています。また同社は6日、これらの2024年11月分のセキュリティーパッチを含むソフトウェア更新を「Made by Google」として「Pixel」ブランドのスマホやタブレットにおいて2024年11月分のソフトウェア更新を同日より提供開始しており、来週にかけて順次提供されるとのこと。

What’s included

The November 2024 update includes bug fixes and improvements for Pixel users - see below for details



Bluetooth

- Fix for issue with Bluetooth range under certain conditions*[3]



Camera

- Fix for issue observing camera tilt when zooming between cameras under certain conditions*[3]



Display & Graphics

- Fix for issue causing white dots to flash under certain conditions*[3]

- Fix for issue with screen brightness flickering under certain conditions*[2]



Sensors

- Fix for issue occasionally preventing Adaptive brightness from activating in certain conditions*[3]

Touch

- Fix for issue in pressing the keyboard dismiss button in certain conditions*[3]



User Interface

- General improvements for performance and stability in certain UI transitions and animations*[1]



------------------------------------------------------------------------------------------------------

Device Applicability

Fixes are available for all supported Pixel devices unless otherwise indicated below. Some fixes may be carrier/region specific.



*[1] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold

*[2] Pixel 8a

*[3] Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold



<Android Security Bulletin - November 2024> CVE Severity Component Subcomponent/Type Updated AOSP versions CVE-2024-40660 High Framework EoP 14、15 CVE-2024-43081 High Framework EoP 12、12L、13、14、15 CVE-2024-43085 High Framework EoP 12、12L、13、14、15 CVE-2024-43093 High Framework EoP 12、13、14、15 CVE-2024-43082 High Framework ID 12、12L CVE-2024-43084 High Framework ID 12、12L、13、14、15 CVE-2024-43086 High Framework ID 12、12L、13、14、15 CVE-2024-43091 High System RCE 12、12L、13、14、15 CVE-2024-29779 High System EoP 14 CVE-2024-34719 High System EoP 12、12L、13、14 CVE-2024-40661 High System EoP 12、12L、13、14 CVE-2024-43080 High System EoP 12、12L、13、14、15 CVE-2024-43087 High System EoP 12、12L、13、14、15 CVE-2024-43088 High System EoP 12、12L、13、14、15 CVE-2024-43089 High System EoP 12、12L、13、14、15 CVE-2024-43090 High System ID 12、12L、13、14 CVE-2024-43083 High System DoS 12、12L、13、14、15 CVE-2024-43093 ー Google Play system updates Documents UI ー CVE-2024-43089 ー Google Play system updates MediaProvider ー CVE-2024-40661 ー Google Play system updates Permission Controller ー CVE-2024-43083 ー Google Play system updates WiFi ー CVE-2024-36978 High Kernel EoP/Net ー CVE-2024-46740 High Kernel EoP/Binder ー CVE-2024-34747 High Imagination Technologies PowerVR-GPU ー CVE-2024-40671 High Imagination Technologies PowerVR-GPU ー CVE-2023-35659 High Imagination Technologies PowerVR-GPU ー CVE-2023-35686 High Imagination Technologies PowerVR-GPU ー CVE-2024-23715 High Imagination Technologies PowerVR-GPU ー CVE-2024-31337 High Imagination Technologies PowerVR-GPU ー CVE-2024-34729 High Imagination Technologies PowerVR-GPU ー CVE-2024-20104 High MediaTek DA ー CVE-2024-20106 High MediaTek m4u ー CVE-2024-21455 High Qualcomm Kernel ー CVE-2024-38402 High Qualcomm Kernel ー CVE-2024-38405 High Qualcomm WLAN ー CVE-2024-38415 High Qualcomm Camera ー CVE-2024-38421 High Qualcomm Display ー CVE-2024-38422 High Qualcomm Audio ー CVE-2024-38423 High Qualcomm Display ー CVE-2024-43047 High Qualcomm Kernel ー CVE-2024-38408 Critical Qualcomm Closed-source component ー CVE-2024-23385 High Qualcomm Closed-source component ー CVE-2024-38403 High Qualcomm Closed-source component ー CVE-2024-38424 High Qualcomm Closed-source component ー

<Pixel Update Bulletin - November 2024> CVE Severity Component Subcomponent/Type Updated AOSP versions CVE-2024-47038 High Pixel EoP/Kernel ー CVE-2024-47040 High Pixel EoP/ISap ー CVE-2024-47039 High Pixel ID/bootctrl ー

<Wear OS Update Bulletin - November 2024> CVE Severity Component Subcomponent/Type Updated AOSP versions CVE-2024-43094 High Framework ID 13 CVE-2024-31330 High System EoP 13

ソフトウェア更新はネットワーク経由によるアップデート(OTA)が配信開始されているほか、ファクトリーイメージも公開されており、対象となるタブレット「Pixel Tablet」やスマホ「Pixel 9」および「Pixel 9 Pro」、「Pixel 9 Pro XL」、「Pixel 9 Pro Fold」、「Pixel Fold」、「Pixel 8a」、「Pixel 8」、「Pixel 8 Pro」、「Pixel 7a」、「Pixel 7」、「Pixel 7 Pro」、「Pixel 6a」、「Pixel 6」、「Pixel 6 Pro」では無料で実施できます。更新後のビルド番号は日本を含むグローバルで共通ですが、Pixel 9シリーズがブランチしていて「AP3A.241105.008」となっており、それ以外の各機種は「AP3A.241105.007」とのこと。なお、このソフトウェア更新にはセキュリティーパッチのほか、いくつかの機能改善と不具合修正が実施されており、対象機種すべてにおいて特定の画面遷移とアニメーションのパフォーマンスと安定性の全般的な改善が行われているということです。またPixel 9シリーズにおいて特定の条件下で白いドットが点滅する問題や特定の条件下でキーボードの閉じるボタンを押す問題、特定の条件下で時々自動調整輝度がアクティブにならない問題、特定の条件下でのBluetoothに関する問題、特定の条件下でカメラ間をズームするときにカメラの傾きが観察される問題などの修正が施されているほか、Pixel 8aにおいて特定の条件下で画面の明るさがちらつく問題の修正が行われているということです。Pixelシリーズにはセキュリティーパッチや不具合を修正するソフトウェア更新が毎月提供されており、2024月11分のセキュリティーパッチはCVEに登録されている分では以下の表の通りで、Android向けではCriticalが1個、Highが39個、未分類が4個の合計44個、Pixel向けではHighが3個、Wear OS向けではHighが2個となっているほか、Android Automotive OS向けではCVEに登録されている脆弱性はないものの、Android向けにはない脆弱性が修正されているということです。・Google Pixel Update - November 2024 - Google Pixel Community・Android Security Bulletin - November 2024 | Android Open Source Project・Pixel Update Bulletin - November 2024 | Android Open Source Project・Android Automotive OS Update Bulletin - November 2024 | Android Open Source Project・Wear OS Security Bulletin - November 2024 | Android Open Source ProjectまたGoogleではこのうちの「CVE-2024-43047」と「CVE-2024-43093」については限定的かつ標的を絞った悪用の対象となっている可能性があるという報告があるとしています。その他、セキュリティー更新以外のPixelシリーズにおける更新内容は以下の通り。なお、Pixel 9シリーズなどのPixelスマホを販売するソフトバンクの携帯電話サービス「SoftBank」および「Y!mobile」でもそれぞれソフトウェア更新の提供開始をお知らせしており、ソフトウェア更新の完了までに最大20分程度かかる場合があるとしています。・Google Pixel 9 Pro Foldをご利用中のお客さまへ(2024年11月7日) | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク・Google Pixel 9、Google Pixel 9 Pro、Google Pixel 9 Pro XLをご利用中のお客さまへ(2024年11月7日) | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク・Google Pixel 8aをご利用中のお客さまへ(2024年11月7日) | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク・Google Pixel 8、Google Pixel 8 Proをご利用中のお客さまへ(2024年11月7日) | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク・Google Pixel Foldをご利用中のお客さまへ(2024年11月7日) | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク・Google Pixel 7aをご利用中のお客さまへ(2024年11月7日) | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク・Google Pixel 7、Google Pixel 7 Proをご利用中のお客さまへ(2024年11月7日) | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク・Google Pixel 6aをご利用中のお客さまへ(2024年11月7日) | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク・Google Pixel 6、Google Pixel 6 Proをご利用中のお客さまへ(2024年11月7日) | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク

記事執筆:memn0ck

