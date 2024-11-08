マンチェスター・UvsPAOK スタメン発表
[11.7 ELリーグフェーズ第4節](オールド トラフォード)
※29:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 16 アマド・ディアロ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 18 カゼミーロ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
GK 22 トム・ヒートン
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 41 H. Amass
MF 7 メイソン・マウント
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 75 J. Fitzgerald
FW 10 マーカス・ラッシュフォード
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 21 アントニー
FW 36 E. Wheatley
監督
ファン・ニステルローイルート
[PAOKテッサロニキ]
先発
GK 42 D. Kotarski
DF 15 オマル・コリー
DF 16 トマシュ ケンジオラ
DF 19 ホニー・オット
DF 21 アブドゥル ババ
MF 2 マディ・カマラ
MF 11 タイソン
MF 14 アンドリヤ ジヴコヴィッチ
MF 22 ステファン・シュバープ
MF 27 マゴメド・オズダエフ
FW 34 タリク・ティスダリ
控え
GK 41 D. Monastirlis
GK 54 K. Balomenos
DF 5 G. Michailidis
DF 23 ホアン・サストレ
DF 25 K. Thymianis
MF 8 ティエムエ・バカヨコ
FW 9 F. Chalov
FW 47 ショラ・ショアタイアー
FW 71 ブランドン
FW 77 キリル・デスポドフ
監督
Răzvan Lucescu
※29:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 16 アマド・ディアロ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 18 カゼミーロ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
GK 22 トム・ヒートン
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 41 H. Amass
MF 7 メイソン・マウント
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 75 J. Fitzgerald
FW 10 マーカス・ラッシュフォード
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 21 アントニー
FW 36 E. Wheatley
監督
ファン・ニステルローイルート
[PAOKテッサロニキ]
先発
GK 42 D. Kotarski
DF 15 オマル・コリー
DF 16 トマシュ ケンジオラ
DF 19 ホニー・オット
DF 21 アブドゥル ババ
MF 2 マディ・カマラ
MF 11 タイソン
MF 14 アンドリヤ ジヴコヴィッチ
MF 22 ステファン・シュバープ
MF 27 マゴメド・オズダエフ
FW 34 タリク・ティスダリ
控え
GK 41 D. Monastirlis
GK 54 K. Balomenos
DF 5 G. Michailidis
DF 23 ホアン・サストレ
DF 25 K. Thymianis
MF 8 ティエムエ・バカヨコ
FW 9 F. Chalov
FW 47 ショラ・ショアタイアー
FW 71 ブランドン
FW 77 キリル・デスポドフ
監督
Răzvan Lucescu
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります