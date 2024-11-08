[11.7 ELリーグフェーズ第4節](オールド トラフォード)

※29:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 2 ビクトル・リンデロフ

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 20 ディオゴ・ダロト

DF 35 ジョニー・エバンス

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 16 アマド・ディアロ

MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ

MF 18 カゼミーロ

MF 25 マヌエル・ウガルテ

FW 9 ラスムス・ホイルンド

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

GK 22 トム・ヒートン

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 41 H. Amass

MF 7 メイソン・マウント

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 75 J. Fitzgerald

FW 10 マーカス・ラッシュフォード

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 21 アントニー

FW 36 E. Wheatley

監督

ファン・ニステルローイルート

[PAOKテッサロニキ]

先発

GK 42 D. Kotarski

DF 15 オマル・コリー

DF 16 トマシュ ケンジオラ

DF 19 ホニー・オット

DF 21 アブドゥル ババ

MF 2 マディ・カマラ

MF 11 タイソン

MF 14 アンドリヤ ジヴコヴィッチ

MF 22 ステファン・シュバープ

MF 27 マゴメド・オズダエフ

FW 34 タリク・ティスダリ

控え

GK 41 D. Monastirlis

GK 54 K. Balomenos

DF 5 G. Michailidis

DF 23 ホアン・サストレ

DF 25 K. Thymianis

MF 8 ティエムエ・バカヨコ

FW 9 F. Chalov

FW 47 ショラ・ショアタイアー

FW 71 ブランドン

FW 77 キリル・デスポドフ

監督

Răzvan Lucescu

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります