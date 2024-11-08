¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛµÜ¾ëÂçÌï¤ÎÇØÈÖ¹æÊÑ¹¹¸¡Æ¤¡¡£µÇ¯´ÖÇØÉé¤Ã¤¿¡Ö£±£³¡×¤«¤é¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö£±£¸¡×¤Ø
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤ÎÇØÈÖ¹æÊÑ¹¹¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬£·Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥íÆþ¤ê¤«¤é£µÇ¯´Ö¤Ä¤±¤¿¡Ö£±£³¡×¤«¤é¡Ö£±£¸¡×¤Ø½ÐÀ¤¤µ¤»¤ë·×²è¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£¶¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬ÇØÉé¤¤¡¢º£µ¨¤Ï¶õ¤ÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£µåÃÄ¤ÏÌîµå¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ä¼ÂÎÏ¡¢¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¡£¸å·Ñ¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡µÜ¾ë¤ËÂç¤¤Ê¤´Ë«Èþ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£ÆþÃÄ£²Ç¯ÌÜ¤Î£²£±Ç¯¤«¤éºòÇ¯¤Þ¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£²¥±¥¿¾¡Íø¤Èµ¬ÄêÅêµå²ó¤ò¥¯¥ê¥¢¡£ÀäÂÐÅª¤Ê¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë²áÄø¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æÊÑ¹¹¤¬ËÜ³Ê¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄ¤Ï¸¬µõ¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀ³Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢Æüº¢¤«¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¸åÇÚ¤Ë¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¡£Íèµ¨¤«¤éÇØÈÖ¹æ£±£¸¤òÂ÷¤¹Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë»³ËÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºòÇ¯£±£²·î¤Ë¤Ï¡Ö°ìÅÙ¤Ï¡Ê£±£¸¤ò¡ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡£µåÃÄ¤ÎÊý¤«¤é¡Ø¤É¤¦¤À¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¶õ¤ÈÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¡Ê£±£¸¤ò¡ËÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ËÍ¼«¿È¤¬´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Â¨ºÂ¤ÎÎ©¸õÊä¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾ï¤ËÌÜÉ¸¤È¤·¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿ÇØÃæ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½Å¤ß¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢³Ê¼°¤Î¹â¤¤ÈÖ¹æ¤Î°ì¤Ä¤À¡£¶áÅ´¤È¤ÎÅý¹ç½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿£°£µÇ¯¤Î»³¸ýÏÂÃË¡Ê¸½ÊÔÀ®Éô¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×Ä¹¡Ë¤«¤é´ßÅÄ¸î¡Ê¸½£±·³´ÆÆÄ¡Ë¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ì¡¢»³ËÜ¤¬·Ñ¾µ¡£µÜ¾ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Á´°÷¤¬Âº·É¤¹¤ëÂçÀèÇÚ¤À¡£ºåµÞ»þÂå¤Ë¤Ï£³£µ£°¾¡Åê¼ê¤ÎÊÆÅÄÅ¯Ìé¤âÇØÉé¤Ã¤¿´ÇÈÄ¤À¤¬¡¢£²£³ºÐ¤Îº¸ÏÓ¤Ïº£·î£³Æü¡¢´ßÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é£±£²µåÃÄºÇÂ®¤ÇÍèµ¨¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ë¤â»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡££¶Ç¯ÌÜ¤ÎÊÑ¹¹¤ËÁ´¤¯»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£·¾¡£¹ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¹£±¡£ºÇ½ªÀï¤À¤Ã¤¿£±£°·î£¶Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¹ß±«¥³¡¼¥ë¥É¤Çµ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£¤ÈºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¡¢²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÍèµ¨ÆüÄø¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤½¤Î³ÚÅ·Áê¼ê¤Ë£²Ç¯Ï¢Â³£²ÅÙÌÜ¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Ï¹âÃÎ¤Ç¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×»²²Ã¤òÌÈ½ü¤µ¤ì¡¢Âçºå¡¦Éñ½§¤ÇÎý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¼«³Ð¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥Õ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢Ëý¿´¤È¤ÏÌµ±ï¤À¡££µ°Ì¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤¹¿·À¸¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡£Âç´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤¤¡¢¤µ¤é¤ËÈôÌö¤¹¤ë¡£
¡¡¢¡µÜ¾ë¡¡ÂçÌï¡Ê¤ß¤ä¤®¡¦¤Ò¤í¤ä¡Ë£²£°£°£±Ç¯£¸·î£²£µÆü¡¢²Æì¡¦µ¹ÌîÏÑ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£³ºÐ¡£¾¯Ç¯Ìîµå¡Ö»Ö¿¿»Ö¥É¥é¥´¥ó¥º¡×¡¢Ãæ³Ø¤Ï¡Öµ¹ÌîÏÑ¥Ý¥Ë¡¼¥º¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¶½Æî¤Ç¤Ï£±¡¢£²Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡££³Ç¯»þ¤Ï£Õ£±£¸ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢£±£¹Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¡££²£±Ç¯¤Ë£±£³¾¡¤òµó¤²¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££²£³Ç¯£×£Â£Ã¤Ç¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¡££±£·£±¥»¥ó¥Á¡¢£·£¸¥¥í¡£º¸Åêº¸ÂÇ¡£