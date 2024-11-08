£×£Å£Ó£Ô¡¥¿À»³ÃÒÍÎ¡¢ÉñÂæ¤Î³Ú²°¤Ë¡Ö¥³¥í¥³¥í¡×¤ò»ý»²¡Ö¥Û¥³¥ê¤¬¤¢¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡Ä¡×
¡¡£×£Å£Ó£Ô¡¥¤ÎßÀÅÄ¿òÍµ¤È¿À»³ÃÒÍÎ¤¬£·Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤ÎÅìµÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ö¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¥º¡×¡Ê£¸Æü¡Á£±£²·î£¶Æü¡¢±é½Ð¡á¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥°¥ì¥¤¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£°£±Ç¯¤Ë½é±é¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¡¼¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡£½é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¼ç±é¤ò¾þ¤Ã¤¿ßÀÅÄ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëè²ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£·Î¸Å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤Ê¤ë¿À»³¤Ï¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö´ØÀ¾¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¤Ê¤Î¤Ë´ØÀ¾¤Ë¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¶õµ¤¤â³Ú¤·¤¯¤Æ½À¤é¤«¤¯¤ÆºîÉÊ¤Ë¤âÎÉ¤¤¶õµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡·Î¸Å¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¯¸«¤·¤¿¤ª¸ß¤¤¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÌä¤ï¤ì¤¿ßÀÅÄ¤Ï¡Ö¡ØÉñÂæ¤Î»þ¡¢¿À¤Á¤ã¤ó¤³¤¦¤¹¤ë¤ó¤ä¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³Ú²°¤Ë¥³¥í¥³¥í¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤È²óÅú¡£¿À»³¤Ï¡Ö³Ú²°¤Ã¤ÆµÙ¤à¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥Û¥³¥ê¤¬¤¢¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£