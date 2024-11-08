■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7719) 東京衡機　　　 東証スタンダード
(3350) メタプラ　　　 東証スタンダード
(3808) ＯＫウェイヴ　 名証ネクスト
(3189) ＡＮＡＰ　　　 東証スタンダード
(6920) レーザーテク　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(269A) Ｓａｐｅｅｔ　 東証グロース
(6240) ヤマシン―Ｆ　 東証プライム
(2503) キリンＨＤ　　 東証プライム
(2378) ルネサンス　　 東証プライム
(5310) 東洋炭素　　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS