＜個人投資家の予想＞ 11月08日 00時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(3808) ＯＫウェイヴ 名証ネクスト
(3189) ＡＮＡＰ 東証スタンダード
(6920) レーザーテク 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース
(6240) ヤマシン―Ｆ 東証プライム
(2503) キリンＨＤ 東証プライム
(2378) ルネサンス 東証プライム
(5310) 東洋炭素 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(3808) ＯＫウェイヴ 名証ネクスト
(3189) ＡＮＡＰ 東証スタンダード
(6920) レーザーテク 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース
(6240) ヤマシン―Ｆ 東証プライム
(2503) キリンＨＤ 東証プライム
(2378) ルネサンス 東証プライム
(5310) 東洋炭素 東証プライム
出所：MINKABU PRESS